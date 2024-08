Após classificação do Remo, Rodrigo Santana visa o quadrangular: "Agora é uma nova competição"

Depois de muito sufoco na partida deste sábado (24), o técnico Rodrigo Santana atingiu o primeiro objetivo do Clube do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro. A classificação para a fase de quadrangular veio após o empate, em 0 a 0, com o São José-RS no Passo D'areia.

Rodrigo Santana destacou, após a classificação, o empenho do grupo de jogadores e também dos esforços que a diretoria azulina para que tudo estivesse em condições para conseguir a vaga no G-8.

"Eu tô muito feliz, feliz por não estarmos de férias. Muitos acreditavam que estaríamos de férias a partir dessa partida, e o grupo é muito bom. A diretoria deu respaldo total e nos apoiou nos momentos mais difíceis, toda a comissão técnica trabalhando com empenho muito grande, o Remo é muito grande e tem o apoio da torcida, que nos abraçou muito. A gente foi corrigindo algumas lacunas que encontrávamos, uma certa dificuldade e eles conseguiam dar resposta no dia a dia, e isso trouxe confiança para dentro dos jogos", elogiou o treinador.

O comandante fez a estreia sob o comando do Clube do Remo após a 6ª rodada, na derrota por 4 a 1, para o Náutico. Desde então, o Leão fez campanha de time de G-8 e Rodrigo Santana disse que nunca tocou na palavra rebaixamento.

"Com muita dificuldade, saindo daquela situação difícil que encontrei no momento que a gente tava, mas certo que tínhamos possibilidade pelo o que eu tinha avaliado do elenco. São homens comprometidos, trabalhadores. Às vezes o resultado não vem, a cobrança pega, mas a grande maioria conseguiu recuperar a confiança e conseguimos chegar nessa última rodada com essa possibilidade. Em relação ao rebaixamento, eu nunca nem toquei nesse assunto para trazer confiança para eles", comentou Rodrigo Santana.

Agora o Remo terá pela frente o Botafogo-PB, São Bernardo-SP e Volta Redonda-RJ na fase de quadrangular da Série C. O técnico azulino acredita que o elenco ganhou "casca" na primeira fase e espera levar isso para o quadrangular.

"E mais do que merecido, para toda a diretoria que está empenhada em fazer um Remo mais forte, os jogadores precisavam disso para entender do que são capazes. Estamos no G-8, agora é uma nova competição, e acho que a gente maturou bastante dentro dessa primeira fase. Esperamos ter mais experiência, casca, para ser imbatível em casa e buscar os pontos fora", analisou o técnico Rodrigo Santana.