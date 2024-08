Classificação do Remo à segunda fase é a primeira do clube no atual formato da Série C

A torcida azulina pode comemorar: o Remo finalmente se classificou para o quadrangular do acesso na Série C. Esta é a primeira vez, no atual formato, adotado desde 2022, que o Time de Periçá avança à fase decisiva do torneio nacional.

A classificação veio com um empate suado por 0 a 0 contra o São José-RS, neste sábado (24), no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. O resultado foi suficiente para assegurar o Leão no quadrangular, graças à derrota do Figueirense para o Volta Redonda. O time catarinense terminou a primeira fase com 24 pontos, dois a menos que o Remo, que somou 26 e conquistou a 8ª colocação.

Classificação é sinônimo de acesso

Apesar de alcançar a classificação poucas vezes, o Remo costuma colher bons frutos quando avança à etapas derradeiras da Série C. Desde que voltou da Quarta Divisão, o Leão disputou a segunda fase do campeonato em apenas uma oportunidade, mas garantiu o acesso à Série B do Brasileirão.

O feito ocorreu em 2020. Naquele ano, o formato da competição era diferente, com a primeira fase dividida em dois grupos de 10 times. O Remo se classificou em segundo lugar no Grupo A e, na segunda fase, obteve três vitórias, um empate e duas derrotas, garantindo o primeiro lugar em um grupo que tinha Londrina-PR, Ypiranga-RS e o rival Paysandu. O Leão ainda disputou a final da Terceirona, mas acabou superado pelo Vila Nova-GO.

Agora, o Remo se prepara para o quadrangular do acesso da Série C 2024, onde estará no Grupo B, ao lado de Botafogo-PB, Volta Redonda-RJ e São Bernardo-SP. A jornada começa em casa, em Belém, com o apoio de sua fanática torcida, e terminará com um confronto fora de casa.

Confira os jogos do Remo no quadrangular:

1ª rodada:

Remo x Botafogo-PB (em Belém)

2ª rodada:

São Bernardo x Remo (em São Bernardo do Campo)

3ª rodada:

Remo x Volta Redonda (em Belém)

4ª rodada:

Volta Redonda x Remo (em Volta Redonda)

5ª rodada:

Remo x São Bernardo (em Belém)

6ª rodada:*

Botafogo-PB x Remo (em João Pessoa)