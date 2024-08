Série C: Veja os classificados, rebaixados e quem garantiu vaga na Terceirona de 2025

A primeira fase da Série C do Brasileirão terminou neste sábado (24) e o destino de algumas equipes já está traçado. Dos 20 participantes da competição, oito garantiram vaga à segunda fase do torneio e disputarão o acesso à Segunda Divisão. Outras oito mantiveram a posição na Terceirona da próxima temporada, enquanto quatro foram rebaixadas à Série D.

O Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou um guia da primeira fase a Série C. Veja quais foram os destinos das equipes após o final da etapa classificatória da competição.

Classificados

Remo se classificou à segunda fase da Série C (ANTONIO MACHADO/FOTOARENA/AE)

A Série C do Brasileirão é disputada por 20 clubes, que se enfrentam entre si apenas em jogos de ida. Os oito primeiros classificados avançam à segunda fase do torneio, que definirá os clubes que vão disputar a Série B na temporada seguinte.

Quem avançou a esta etapa da competição foram: Botafogo-PB, Athletic-MG, Ferroviária-SP, São Bernardo-SP, Volta Redonda-RJ, Ypiranga-RS, Londrina-PR e Remo. A fase final do torneio começa na próxima semana.

Série C de 2025

Figueirense estará na Série C de 2025 (Site do Figueirense)

Oito equipes, que estiveram em posições intermediárias na tabela, mas não conseguiram se classificar aos quadrangulares, tem um "prêmio de consolação" ao final da temporada: a permanência na Série C de 2025. Terão vaga na Terceirona do ano que vem os seguintes clubes: Náutico-PE, CSA-AL, Figueirense-SC, Tombense-MG, Confiança-SE, ABC-RN, Caxias-RS e Floresta-CE.

Rebaixados

Sampaio Corrêa caiu para a Série D (@sampaiocorrea/Instagram)

Conforme o regulamento da Série C, as quatro equipes pior classificadas estarão rebaixadas à Série D do Brasileirão na próxima temporada. Quem precisará jogar a Quarta Divisão no ano que vem é: Sampaio Corrêa-MA, Aparecidense-GO, Ferroviário-CE e São José-RS.