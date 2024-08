Remo contrata atacante do Amazonas-AM, mas anúncio depende de classificação na Série C

O atacante Jonny Robert, de 26 anos, está próximo de ser anunciado pelo Remo, por empréstimo do Amazonas, mas sua chegada ao time paraense depende de um fator crucial: a classificação do Leão Azul para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O anúncio oficial está condicionado ao desempenho do Remo no confronto contra o São José-RS, marcado para este sábado (24).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Para garantir a vaga no quadrangular final, o time azulino precisa vencer o adversário no estádio Francisco Noveletto, no Rio Grande do Sul. Um empate ou derrota exigirá uma combinação de resultados para seguir na competição.

A diretoria do Remo regularizou Jonny Robert antes mesmo de oficializar o empréstimo. O prazo para inscrições de novos jogadores na Série C encerrou na última sexta-feira (23), e, com isso, se o Remo confirmar sua classificação, poderá contar com o atacante nas fases decisivas do torneio. Porém, se a classificação não vier, o contrato de Jonny será desfeito, e ele retornará ao Amazonas para a disputa da Série B.

VEJA MAIS

Jonny Robert, natural de Murici, em Alagoas, começou sua trajetória profissional no clube homônimo da cidade. Ao longo da carreira, passou por diversas equipes, incluindo Coruripe-AL, Zumbi-AL, XV de Jaú-SP, Tocantins-TO, Araguacema-TO, Central-PE e Cruzeiro-AL.

Em 2022, Jonny teve uma experiência internacional ao se transferir para o Hamrun Spartans, de Malta, onde conquistou dois títulos da liga nacional e uma Supertaça, acumulando 67 partidas e 17 gols. De volta ao Brasil, o atacante assinou com o Amazonas em julho de 2023, mas atuou apenas uma vez, na vitória por 2 a 0 sobre o CRB, pela 21ª rodada da Série B.