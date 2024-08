Contra tudo e contra todos, Remo encara o São José-RS sonhando com a classificação na Série C

Logo mais, a partir das 17 horas, o Clube do Remo faz a sua despedida na primeira fase da Série C contra o já rebaixado São José-RS. O duelo de vida ou morte pode decretar a continuidade nas atividades do clube ou simplesmente encerrar o ano para a frustração do Fenômeno Azul, que espera a partida como o povo judeu espera o Messias. O palco do confronto será o estádio Francisco Novelletto, mais conhecido como Passo d'Areia, em Porto Alegre.

Antes de chegar em solo gaúcho, o time trabalhou no campo do Ceju, em Belém, que possui gramado semelhante à casa do adversário. Além disso, o técnico Rodrigo Santana deve fazer alguns ajustes para anular a questão dos pendurados. São sete atletas à beira da expulsão, sendo quatro deles titulares no último jogo: Ligger, Bruno Silva, Pavani e Pedro Victor. Além do quarteto, Addison, Kelvin e Matheus Anjos também entram em campo com o sinal de alerta ligado para evitar uma possível suspensão.

A lateral-esquerda também gera dúvidas. Raimar e Sávio, peças constantemente usadas pelo técnico Rodrigo Santana na posição, estão sob cuidados médicos do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp). Caso os laterais não estejam na melhor forma física, a tendência é que Helder Santos seja titular.

Todavia, quem estiver em campo sabe que o Remo precisa de uma única vitória. Outra possibilidade é de um eventual empate, isso se o Figueirense não vencer. Se perder, precisa que o Náutico também sofra uma derrota e que o Furacão não saia de campo com uma vitória no próximo sábado. O Remo chega na última rodada com 25 pontos, na oitava posição, em uma campanha de 18 jogos, sendo oito vitórias, um empate e nove derrotas. Nesse período, o time trocou de técnico, contratou inúmeros reforços, mas só na última rodada, contra o Londrina, fez uma partida eficiente. Tão boa que os azulinos se espelham nela para surpreender o adversário.

Já o São José entra nesta partida sem aspirações na competição, mas com uma sequência de três jogos sem perder, todos contra times do G8 ou disputando a classificação. Este será o quinto confronto entre as equipes, e, jogando no Passo, o São José tem duas vitórias. Na Série C deste ano o Zequinha foi aquém do esperado, ocupando a última posição da liga com apenas 10 pontos, e o rebaixamento foi confirmado há algumas rodadas. Foram apenas duas vitórias, quatro empates e 12 derrotas.

O maior problema, no entanto, foi o "Fator Natureza", que castigou severamente o Rio Grande do Sul. Porto Alegre foi uma das cidades mais afetadas pelas enchentes em maio, o que interrompeu os jogos e até os treinos do São José por um longo período, impactando seu desempenho no restante da competição. Além disso, o clube recentemente mudou sua comissão técnica e outros cargos, já planejando a próxima temporada.

Ficha Técnica

Data: 24/08/2024

Hora: 17h

Local: Estádio Francisco Novelletto, Porto Alegre

Arbitragem: Não divulgada

São José-RS: Fábio Rampi; Danielzinho, Fredson, Jadson e Laílson; Rafael Carrilho, Edinho e Gabriel Terra; Matheuzinho, Douglas e Marquinhos Vinícius.

Técnico: Rogério Zimmermann

Remo: Marcelo Rangel, Rafael Castro, Ligger e Sávio (Bruno Bispo); Diogo Batista, Bruno Silva, Pavani e Raimar (Helder Santos); Pedro Vitor, Ytalo e Jaderson.

Técnico: Rodrigo Santana