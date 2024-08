Se a Série C terminasse hoje, veja quem o Remo enfrentaria no quadrangular de acesso

A última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C ocorre neste sábado (24) e quatro times brigam por duas vagas no quadrangular decisivo da competição. Londrina-PR, Remo, Náutico-PE e Figueirense lutam para terminar a rodada dentro do G-8 e assim seguir com o sonho de subir à Série B. Mas se a Terceirona terminasse hoje, os confrontos na próxima fase ficariam divididos em dois grupos, com o Remo no Grupo B.

O Remo é o 8º colocado na tabela, está dentro da zona de classificação, mas para o Leão Azul avançar, precisa vencer o rebaixado São José-RS, fora de casa, neste sábado (24), às 17h. O regulamento geral da Série C determina que, após a primeira fase, oito times avançam na competição com os grupos determinados pelas posições: Grupo B (1º colocado, 4º colocado, 5º colocado e 8º colocado). Já o Grupo C seria (2º colocado, 3º colocado, 6º e 7º colocados), com os times de melhores campanhas fazendo a última partida do quadrangular em casa.

Veja como ficariam os grupos do quadrangular decisivo da Série C:

Grupo B

1 – Botafogo-PB

4 – São Bernardo-SP

5 – Ypiranga-RS

8 – Remo

Grupo C

2 – Athletic-MG

3 – Ferroviária-SP

6 – Volta Redonda-RJ

7 – Londrina-PR