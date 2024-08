Prazo de inscrições da Série C termina e Remo não poderá contratar em caso de classificação

O Remo está de olho na classificação para a segunda fase da Série C de 2024, mas enfrenta um obstáculo importante: a impossibilidade de reforçar o elenco. O prazo para trocas de jogadores inscritos no campeonato encerra nesta sexta-feira (25), o que significa que o Leão Azul não poderá inscrever novos atletas até o término da competição.

De acordo com o regulamento da Série C, os clubes puderam inscrever até 50 jogadores até o dia 26 de julho. Após essa data, foi permitido um limite de oito trocas de atletas, entre jogadores já registrados e novos contratados. O regulamento inclui, ainda, a possibilidade de inscrever ou retirar atletas oriundos das categorias de base. Para o Remo, que encerrou suas movimentações no mercado no final de julho, isso implica que o grupo que disputará as fases finais da competição já está definido.

As últimas contratações do clube ocorreram justamente na última semana de julho, com a chegada do lateral-esquerdo Sávio, que atuava no futebol português, e do volante Bruno Silva, que disputava a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense pelo Paraná. Desde então, ambos já defenderam as cores azulinas em diversas partidas.

O Remo teve uma temporada intensa no mercado de transferências, somando 35 contratações — o equivalente a três times titulares completos. No entanto, 11 jogadores deixaram o clube ao longo do ano, equilibrando, em parte, o número de movimentações.

Agora, com o elenco fechado, o Leão jogará todas as suas fichas na última rodada da primeira fase da Série C, neste sábado (24). O adversário será o São José-SC, e o Remo precisa de uma vitória simples para assegurar a vaga na próxima fase. O duelo será disputado no estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre, e contará com transmissão Lance a Lance pelo site Oliberal.com.

Confira o elenco do Remo para a sequência da Série C:

Goleiros: Marcelo Rangel, Léo Lang e Vitor Lube

Zagueiros: Sheldon, Bruno Bispo, Rafael Castro, Ligger, Jonilson e João Afonso

Laterais: Thalys* (lesionado), Diogo Batista, Vidal, Helder Santos, Raimar e Sávio Volantes: Adsson, Paulinho Curuá, Bruno Silva e Henrique Vigia

Meias: Jaderson, Pavani, Guty, Felipinho e Matheus Anjos

Atacantes: Marco Antônio, Rodrigo Alves, Ytalo, Pedro Vitor, Cachoeira, Ronald, Kelvin e Ribamar

*Thalys está fora da temporada devido a uma lesão grave no joelho e só retornará em 2025.