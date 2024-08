Série C: o que acontece se o Remo perder para o São José-RS na última rodada?

O Remo chega à última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro com grandes chances de classificação. Neste sábado (24), o Leão Azul enfrenta o São José-RS, lanterna da competição e já rebaixado para a Série D, em um jogo decisivo para garantir sua vaga no G-8 e avançar para o quadrangular de acesso à Série B.

Para selar a classificação sem depender de outros resultados, o time paraense precisa apenas de uma vitória contra o São José. No entanto, o que acontece se o Remo perder a partida para o Zequinha?

Em caso de derrota, o Remo terá que torcer para que o Náutico, que enfrenta o Londrina-PR, também seja derrotado. Além disso, o Figueirense, que duela contra o Volta Redonda-RJ, precisará, no mínimo, empatar para manter as esperanças azulinas vivas. As partidas ocorrem simultaneamente ao jogo do Leão.

Caso o Remo apenas empate com o São José, a situação fica um pouco menos dramática, mas ainda assim dependerá de outros resultados. O Leão Azul precisará torcer por tropeços – seja empate ou derrota – de Náutico e Figueirense em seus respectivos confrontos.

O duelo decisivo entre Remo e São José está marcado para este sábado (24), às 17h, no Estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre. Acompanhe o Lance a Lance pelo Oliberal.com e a transmissão ao vivo pela Rádio Liberal.