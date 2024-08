Remo tem dúvidas na lateral-esquerda antes de partida contra o São José-RS, afirma jornalista

A lateral-esquerda do Remo é dúvida para a partida contra o São José-RS, pela última rodada da primeira fase da Série C do Brasileirão. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, Raimar e Sávio, peças constantemente usadas pelo técnico Rodrigo Santana na posição, estão sob cuidados médicos do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp).

Apesar disso, a dupla viajou com a delegação azulina para Porto Alegre, capital gaúcha, local da partida contra o Zequinha, nesta quinta-feira (22). Os jogadores, no entanto, precisarão ser avaliados nos próximos dias para saberem se terão condições de jogo no duelo decisivo deste sábado (24).

Caso os laterais não estejam na melhor forma física, a tendência é que Helder Santos seja titular diante do São José. O atleta, contratado no meio da temporada, já fez seis jogos com a camisa do Leão Azul e ainda não marcou gols.

Apesar de, teoricamente, disputarem posição, Sávio e Raimar, que estão lesionados, atuaram juntos diante do Londrina-PR, no último compromisso do Leão pela Série C. Na ocasião, Sávio atuou mais recuado, como um terceiro zagueiro pela esquerda, enquanto Raimar exerceu funções mais ofensivas.

Os laterais podem ser os únicos desfalques da equipe remista para o duelo contra o São José. Para a partida, o Leão não terá baixas recentes por lesões ou suspensões, mas entrará em campo com sete jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Caso algum deles seja advertido e o Time de Periçá obtenha a classificação, os atletas ficarão de fora da primeira partida do clube no quadrangular de acesso.

O São José é, atualmente, o lanterna da Série C do Brasileirão. Em 18 partidas disputadas pela competição nacional, o clube conquistou apenas dez pontos, traduzidos em duas vitórias, quatro empates e 14 derrotas.

Por outro lado, o Remo, adversário do Zequinha na última rodada, está na 8ª colocação, a primeira dentro da zona de acesso à segunda fase da Série C. Uma vitória simples dá ao Leão Azul uma vaga nos quadrangulares de acesso, mas a classificação pode vir até em caso de empate ou derrota.

As equipes se enfrentam pela última rodada da primeira fase da Série C neste sábado (24), às 17h, no estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.