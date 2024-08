Série C: Adversário do Remo, São José aposta fichas em torneio que dá vaga à Copa do Brasil de 2025

Rebaixado à Série D do Brasileirão, o São José-RS não fará diante do Remo, no sábado (24), a última partida do clube no calendário de 2024. O Zequinha terá, ao final da Terceirona, a disputa da Copa Gaúcha, importante torneio estadual que dá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2025. Por conta disso, as rodadas finais da Série C tem sido tratadas como uma espécie de "vestibular" pela comissão técnica do clube porto-alegrense.

Segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, o técnico Rogério Zimmermann deve continuar no comando da equipe para a Copa Gaúcha. Com o rebaixamento à Série D decretado há três rodadas, as partidas restantes na Série C de 2024 tem servido para que a comissão técnica avalie que do atual elenco fica ou não para a disputa do torneio estadual.

Como os jogadores que seguem no elenco querem mostrar serviço para o técnico, os níveis de treino - e de desempenho - do Zequinha na Série C têm aumentado bastante. Após o rebaixamento, a equipe não perdeu mais no campeonato, acumulando dois empates e uma vitória.

Além do maior vigor pela permanência na equipe, a menor pressão também pode explicar a boa sequência de resultados recentes do São José na Série C. Com o rebaixamento, o foco do elenco passou a ser a disputa da Copa Gaúcha, que pode salvar a próxima temporada do clube, sobretudo do ponto de vista financeiro.

Caso conquiste o título do torneio estadual e garanta vaga na Copa do Brasil de 2025, o Zequinha teria direito a, pelo menos, R$ 787,5 mil em cotas de participação. O valor, além de ajudar nos custos do clube, serviria para a montagem do elenco que vai disputar a Série D de 2025.

Cenário

O São José é, atualmente, o lanterna da Série C do Brasileirão. Em 18 partidas disputadas pela competição nacional, o clube conquistou apenas dez pontos, traduzidos em duas vitórias, quatro empates e 14 derrotas.

Por outro lado, o Remo, adversário do Zequinha na última rodada, está na 8ª colocação, a primeira dentro da zona de acesso à segunda fase da Série C. Uma vitória simples dá ao Leão Azul uma vaga nos quadrangulares de acesso, mas a classificação pode vir até em caso de empate ou derrota.

As equipes se enfrentam pela última rodada da primeira fase da Série C neste sábado (24), às 17h, no estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.