Torcida do Paysandu invade perfil do São José-RS e pede para que equipe derrote o Remo na Série C

A eterna rivalidade entre Remo e Paysandu ganhou mais um capítulo nesta semana. Mesmo em divisões diferentes, os torcedores de Leão e Papão estão “agoniados” com a partida entre São José-RS x Remo, marcada para o próximo sábado (24), ás 17h, em Porto Alegre (SC). O jogo define o futuro do Remo na Série C do Brasileiro e, uma vitória garante o time paraense na próxima fase, porém, alguns torcedores do Paysandu não querem que o Remo avance de fase, invadiram o perfil do São José para que o clube gaúcho atrapalhe a vida remista e deixe o Leão de férias.

O São José já está rebaixado para a Série D, apenas cumpre tabela nas últimas rodadas, porém, vem tirando pontos importantes de clubes que buscam a classificação e tentam se livrar de rebaixamento. Foi assim no empate contra a equipe do Figueirense-SC, em 1 a 1, que ajudou diretamente o Remo, além do empate contra o ABC-RN e vitória diante do São Bernardo-SP.

Mas se por um lado a torcida do Remo “pede o pix” para mandar um valor para o São José-RS nas redes sociais, o a torcida do Paysandu também se mobiliza e “pede” para que o clube gaúcho atrapalhe o caminho do Leão na Série C. Além de torcedores, perfis que trazem informações sobre o Papão também deixaram seu apoio ao São José.

Leia alguns comentários

Torcedor do Papão afirma que milhares de torcedores estarão torcendo pelo São José (Reprodução / Instagram @saojosefutebol)

Torcedor pediu o pix para "fortalecer" (Reprodução / Instagram @saojosefutebol)

Torcedor bicolor garante apoio ao São José contra o Remo (Reprodução / Instagram @saojosefutebol)

Perfil administrado por torcedor do Paysandu quer vitória do São José em cima do Remo (Reprodução / Instagram @saojosefutebol)