Site Chance de Gol aponta Remo como favorito à oitava vaga entre os classificados na Série C

Não que o momento seja favorável, mas depois de uma campanha inteira lutando, o Remo conseguiu, enfim, chegar à reta final da primeira fase da Série C com a oportunidade real de classificação. Faltando apenas uma rodada, o Leão Azul paraense tem exatamente 65.8 % de chances de avançar, conforme o site Chance de Gol, que levanta as estatísticas de todos os clubes do Brasileirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Depois de 18 rodadas, o Remo chega ao último compromisso na oitava posição, com 25 pontos, mais perto que nunca da sonhada classificação. E além da conjuntura favorável, os concorrentes diretos também contribuíram para que o Remo estacionasse na porta da próxima fase. O Náutico, que vem logo abaixo do Remo, na nona posição, com os mesmo 25 pontos, tem 42.1 %, contra 21.6 % do Figueirense, o décimo colocado, com 24.

Na parte de cima, só o Londrina ainda não sacramentou a vaga, mas tem 75%, conforme o site. Os demais, Ypiranga-RS, São Bernardo-SP, Ferroviária-SP, Athletic-MG e Botafogo-PB, na ordem crescente, já estão garantidos na próxima etapa da competição. E o que traz confiança ao torcedor azulino é justamente a condição dos demais, uma vez que o adversário do Remo já garantiu que não vai "entregar pra ninguém".

VEJA MAIS



Tanto o Náutico quanto o Figueirense jogam fora de casa, contra adversários estratégicos. O time pernambucano faz um jogo decisivo contra o Londrina, que vem a ser o sétimo, enquanto o Figueira encara o Volta Redonda, sexto colocado. Dentro desse cenário, existem três formas de classificação para os azulinos:

Vitória do Remo

Caso o Remo consiga superar o São José-RS, vai aos 28 pontos e, por conta própria, garante o oitavo lugar e a vaga na segunda fase da Série C.

Empate do Remo

Em um eventual empate com o São José-RS, o Remo ainda se classifica se houver um empate entre Londrina e Náutico ou derrota do Náutico, bem como um empate ou derrota do Figueirense, que enfrenta o Volta Redonda no Rio de Janeiro.

Derrota do Remo

A classificação pode ser alcançada até com a derrota azulina, desde que o Náutico também perca para o Londrina e o Figueirense empate ou perca para o Volta Redonda.