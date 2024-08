Mesmo rebaixado, jogo contra o São josé é visto como 'final de campeonato', diz zagueiro do Remo

Nos últimos três jogos, o São José dificultou bastante a vida dos adversários. Foram dois empates fora e uma vitória em casa, uma sequência significativa para o lanterna da Série C e já rebaixado à quarta divisão. Por conta disso, o adversário do Remo deste sábado (24) é visto com os olhos atentos, na partida que pode garantir um calendário até o fim do mês de outubro.

São José e Remo jogam a partir das 17 horas, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. A casa do São José também não é das mais simpáticas, ao menos na avaliação dos remistas, que esperam um jogo encardido. "Eles são perigosos, principalmente em casa, num campo sintético. Os adversários costumam sofrer um pouco, por isso respeitamos eles e vamos para o jogo como se fosse uma final", crava o zagueiro Rafael Castro.

O defensor esteve em campo nos 90 minutos da vitória por 3 a 0 sobre o Londrina. O resultado deu ânimo e reacendeu as esperanças no time, que precisa apenas de si para avançar na Série C.

"Tivemos uma excelente vitória nessa última partida. Conseguimos impor nosso ritmo, demonstrar o que trabalhamos durante a semana. Estudamos muito bem o Londrina durante a semana e conseguimos colocar em prática. Acho que foi o jogo mais convincente que o Remo fez durante toda a Série C. Controlamos as ações nos dois tempos", disse.

O Remo é o atual 8º, com 25 pontos. Na matemática azulina, uma vitória garante a passagem à próxima fase, sem depender de outros resultados. A briga direta por duas vagas está entre Remo, Náutico e Figueirense, mas entre os três, os remistas estão na frente, uma vez que os dois concorrentes jogam fora de casa, ambos contra times que figuram entre os classificados.

Por conta disso, a grande missão é furar a defesa de uma equipe que fez um campeonato atípico, conseguindo apenas duas vitórias em 18 jogos, a última delas contra o São Bernardo, o quarto colocado.

"O São José é uma equipe que merece nosso total respeito. Nos últimos dois jogos eles vem de uma vitória e empate, um classificado e outro na briga. São times qualificados. Mesmo rebaixados, eles dificultaram muito e propuseram o jogo deles. Assistimos os últimos jogos e vimos que eles são fortes", concluiu.