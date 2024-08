Tombense-MG perde e ajuda o Remo na luta por uma vaga no quadrangular da Série C; veja a tabela

A Série C fechou a penúltima rodada na noite de ontem com duas partidas. A Ferroviária-SP segue invicta e meteu 5 a 1 no Volta Redonda-RJ. No segundo jogo, o Botafogo-PB venceu o Tombense-MG por 2 a 1 e ajudou o Remo na luta pela classificação à próxima fase.

O Belo voltou à liderança da Série C, após vencer o Tombense-MG, fora de casa e garantiu mais três pontos na luta para terminar no topo da tabela nessa primeira fase. Os gols do Botafogo foram marcados por Rafael Furlan e Jô. O resultado foi importante para o Remo, já que o Tombense estava na briga por uma das vagas no G-8, porém, com a derrota viu as chances de classificação zerar e vai para a última rodada sem brigar pelo quadrangular decisivo.

Com a vitória diante do Londrina-PR e o empate do Figueirense-SC contra o rebaixado São José-RS, o Remo conseguiu chegar à última rodada dependendo apenas de suas próprias forças para se classificar na Série C. Basta o Remo vencer o São José, no sábado (24), às 17h, fora de casa, que avança na Terceirona. Brigam por duas vagas o Londrina-PR, Remo, Náutico-PE e Figueirense-SC. A partida entre São José x Remo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Veja como ficou a classificação

1º - Botafogo-PB – 38 pontos

2º - Athletic-MG – 37

3º - Ferroviária-SP – 36

4º - São Bernardo-SP – 31

5º - Ypiranga-RS – 31

6º - Volta Redonda-RJ – 31

7º - Londrina-PR – 23

8º - Remo – 25

9º - Náutico-PE – 25

10º - Figueirense-SC- 24

11º - Confiança-SE – 24

12º - Tombense-MG – 22

13º - CSA-AL – 22

14º - Caxias-RS – 21

15º - Floresta-CE – 19

16º - ABC-RN – 19

17º - Sampaio Corrêa-MA – 16

18º - Aparecidense-GO – 16

19º - Ferroviário-CE – 14

20º - São José-RS - 10