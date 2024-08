Adversário do Remo, São José-RS possui 4 jogadores que foram campeões pelo Leão Azul; veja a lista

Depois de golear o Londrina-R por 3 a 0 e o São José-RS arrancar um empate fora de casa contra o Figueirense-SC, o Remo termina a penúltima rodada dentro da zona de classificação para o quadrangular da Série C. No último jogo da primeira fase, o Leão Azul terá pela frente o próprio São José-RS, fora de casa, sábado (24), às 17h, no gramado sintético do Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre (RS). A equipe gaúcha possui no elenco velhos conhecidos da torcida do Remo e que já foram campeões pelo Leão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Uma vitória e o sonho do acesso permanecerá vivo para o Remo. Após tropeços e muita instabilidade durante a disputa da primeira fase da Série C, o Remo chega na última rodada dependendo apenas de si para avançar na competição. Uma simples vitória contra o já rebaixado São José, coloca o Leão no quadrangular decisivo da Série C, mas para isso o clube paraense irá enfrentar o gramado sintético do São José, além de jogadores que já vestiram a camisa azulina, conquistaram títulos e foram revelados pelo Leão.

VEJA MAIS

Lembra dele?

A equipe gaúcha tem no elenco quatro jogadores que passaram pelo Baenão, sendo dois deles que atuaram desde as categorias de base. Um deles é o meia-atacante Gabriel Lima, de 28 anos, cria do Leão e que defendeu a camisa azulina nas temporadas de 2016, 2017, 2018 e 2021. Com o Remo Gabriel Lima foi campeão paraense em 2018 e fez gols importantes nas temporadas de 2017 e 2018, que ajudaram na permanecia do Remo na Série C.

Gabriel Lima na sua última passagem pelo Remo em 2021 (Kevin Albuquerque / Remo)

Criticado

Além de Gabriel Lima, outro que fez parte das crias do Leão é o meia-atacante Laílson, de 26 anos. O jogador iniciou a carreira na Desportiva de Marituba e atuou na base azulina. Após subir para o profissional, conquistou os títulos paraense de 2019 e 2022, mas deixou o Baenão bastante criticado pelo torcedor azulino.

Laílson em campo com a camisa do Remo pelo Parazão 2019 (Samara Miranda / Remo)

Títulos do Parazão e Copa Verde

Outro que defendeu e ganhou títulos aqui foi o zagueiro Fredson, de 32 anos. O atleta é titular na equipe gaúcha e pelo Remo jogou por três temporadas (2019, 2020 e 2021). Nesse período foram 75 jogos, sete gols e os títulos do Parazão (2019) e da Copa Verde (2021), além de ter conquistado um acesso para a Série B em 2020.

Zagueiro Fredson com a camisa azulina(Samara Miranda / Remo)

Passagem apagada

Fechando os atletas que vestiram a camisa do Remo está o meia Diogo Sodré, de 33 anos. O jogador esteve no Remo em 2019 e fez parte do elenco que conquistou o título do Campeonato Paraense.

Diogo Sodré treinando pelo Remo em 2019 (Samara Miranda / Remo)

Ex-Paysandu

A equipe gaúcha também possui no elenco o atacante Alessandro Vinícius, de 25 anos. O Jogador defendeu o Paysandu no ano de 2022, na Série C, onde disputou 10 partidas com a camisa alviceleste e não marcou gols.

Alessandro Vinícius não marcou gols na sua passagem pelo Papão (John Wesley/ Ascom Paysandu)