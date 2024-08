Série C: Veja jogadores e técnico dispensados pelo Remo este ano que já estão classificados

Atualmente na 9ª colocação na tabela da Série C, o Remo ainda luta por uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro. O Leão não pode tropeçar nos dois últimos jogos e precisa torcer para tropeços de rivais para garantir a classificação. Na atual temporada, o clube azulino dispensou 13 profissionais deste elenco e, alguns deles, já garantiram vaga na próxima fase por seus respectivos clubes primeiro que o Leão Azul.

A temporada azulina contou com algumas saídas, tanto de atletas, como de técnicos. O clube dispensou neste ano 13 profissionais, 10 jogadores e dois treinadores, porém, quatro deles irão jogar a próxima fase da Série C, além de um treinador, que também conquistou a sonhada e perseguida pelos azulinos.

No Belo

O zagueiro Reniê, de 35 anos, contratado pelo Remo nesta temporada, fez oito jogos pelo Leão e deixou o clube. Ele está atualmente no Botafogo-PB, titular absoluto na equipe nordestina e classificado para o quadrangular final da Série C.

Reniê em treino no Baenão (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Além do zagueiro Reniê, o Botafogo-PB também possui no elenco outro jogador que foi dispensado do Remo. O Belo fechou com o meia-atacante Sillas, de 29 anos, e que deixou o Remo após 13 partidas e quatro gols marcados com a camisa do Leão. Sillas é mais um que está na próxima fase da Série C.

Sillas deixou o Remo e cobra quase R$600 mil do Leão na justiça (Samara Miranda / Remo)

Em Minas Gerais (MG)

Criticado pela torcida, o lateral-esquerdo Nathan, de 26 anos, foi dispensado pela diretoria do Remo, após 13 jogos e um gol com a camisa do Leão. O jogador rápido conseguiu um novo clube para atuar e retornou ao Athletic-MG, uma das sensações da Série C. Pelo clube mineiro Nathan já realizou nove partidas e estará na próxima fase da Série C.

Nathan em sua aprsentação no Baeão (Samara Miranda / Remo)

No Volta Redonda

Outro jogador que está na próxima fase da Terceirona e que deixou o Leão nesta temporada é o atacante Matheus Lucas. Com 26 anos, o jogador foi contratado pela diretoria do Remo para a disputa da Série C, foram três partidas nenhum gol e distrato feito com o atleta, que voltou para o Rio de Janeiro (RJ), Estado onde nasceu e agora defende o Volta Redonda-RJ, clube que já garantiu uma vaga na segunda fase da Série C. Com a camisa do Voltaço, Matheus Lucas fez cinco partidas e marcou um gol.

Matheus Lucas na apresentação oficial no Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Negocição para fora do país e saída de ídolo

Nessa lista de saídas do Remo, constam o goleiro Vinícius, ídolo do clube e que estava no Baenão desde 2017, além do atacante Kanu, cria da categoria de base. Vinícius teve seu contrato encerrado em fevereiro e não permaneceu na equipe. Já o atacante Kanu foi negociado com o Portimonense, de Portugal.

Ricardo Catalá

Um dos técnicos mais criticados do Remo pela torcida nas últimas temporadas, que recebeu protestos com faixas dentro do Baenão e nas ruas de Belém, já garantiu vaga na próxima fase da Série C, primeiro que o Leão. Ricardo Catalá esteve no Remo nas temporadas 2023, quando livrou o clube do rebaixamento para a Série D e permaneceu, após eleição no clube, para a atual temporada, porém, em 2024 o desempenho da equipe em campo e a eliminação azulina na primeira fase da Copa do Brasil, deixaram o clima insustentável na Toca do Leão e sua saída foi questão de tempo. Após dispensa, Catalá acertou com o São Bernardo-SP, clube que já havia comandando e, com quatro rodadas de antecedência, garantiu o clube paulista na próxima fase da Série C.

Ricardo Catalá comandando um treino no Baenão (Samara Miranda / Remo)

Podem garantir vagas na próxima fase

Outros jogadores dispensados pelo Remo neste ano podem garantir vagas na próxima fase da Série C. O atacante Echaporã, dispensado elo Leão, atualmente está no Londrina-PR, clube que está na luta por uma vaga na próxima fase. O meio-campista Camilo, de 38 anos, atuou no início da temporada pelo Leão, mas deixou o Remo. Atualmente o jogador é titular absoluto no Figueirense-SC e está na briga por uma vaga na próxima fase da Série C. Fechando a trica de atletas que podem garantir vaga na próxima fase da Terceirona é o volante Renato Alves, que está no Náutico-PE e que foi dispensado pelo Remo neste ano.

Outros jogadores dispensados

Alguns clubes da Série C absorveram jogadores dispensados pelo Remo neste ano, porém, os atletas lutam contra o rebaixamento, como é o caso do zagueiro Ícaro, que defende o Floresta-CE, além do volante Daniel, que joga pelo ABC-RN.

Veja a lista de atletas e técnicos dispensados do Remo em 2024

Goleiro: Vinícius

Zagueiro: Reniê e Ícaro

Laterais: Nathan

Volante: Daniel e Renato Alves

Meia: Camilo

Atacantes: Sillas, Echaporã, Matheus Lucas e kanu

Ricardo Catalá e Gustavo Morínigo