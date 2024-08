Clube europeu contrata dupla de paraenses: um cria da base do Remo e outro revelado pelo Tapajós

Fim da novela! O ex-atacante do Remo, Vinícius Kanu, foi apresentado nesta semana em seu novo clube. O jogador foi negociado com o Portimonense, de Portugal e deixou o Leão durante a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Em seu perfil no Instagram, Vinícius Kanu publicou uma foto com a camisa do Portimonense, clube que disputa a Primeira Divisão Portuguesa e recebeu mensagens de vários atletas do Remo nos comentários da foto.

Vinícius Kanu, de 21 anos, iniciou a carreira no Castanhal, porém, ganhou visibilidade no Remo, disputou as competições de base com a camisa do Leão. O jogador acabou sendo puxado para o time profissional no ano passado, pelo então técnico do Remo, Marcelo Cabo. E foi com o treinador que Kanu teve mais chances no time de cima.

Legenda (Samara Miranda / Remo)

Na temporada 2023, Kanu esteve em campo em 11 oportunidades e os gols começaram a sair, foram três no total, porém, o Remo ficou pelo caminho na disputa da Série C e Kanu permaneceu treinando. Nesta mesma temporada ele também ganhou destaque na base, quando terminou a disputa da Copa do Brasil Sub-20 como artilheiro, com cinco gols em cinco partidas.

Kanu em sua apresentação no novo clube (Divulgação)

Já em 2024 Kanu não conseguiu ter a mesma sequência de jogos. Ele esteve em campo com a camisa azulina seis vezes e balançando a rede apenas uma vez, na vitória diante do Trem-AP, na Copa Verde.

Mais um

Além de Kanu, o Portimonense acertou a contratação de mais um paraense. O atacante Marcos Urco, de 21 anos, revelado pelo Tapajós, foi anunciado pela equipe portuguesa. O jogador fez sete partidas pelo Tapajós nesta temporada e foi emprestado ao Cametá, para a jogar o Brasileiro da Série D, porém, esteve em campo duas vezes e fechou com o clube europeu.

Marcos Urco sendo apresentado no Portimonense (Divulgação)