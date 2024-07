Cria da base do Remo, Kanu se despede do clube nas redes sociais; destino deve ser o exterior

O atacante Vinícius Kanu, do Remo, está deixando o Baenão. O jogador anunciou a saída do Leão por meio das redes sociais nesta quarta-feira (3). No anúncio, o cria azulino agradeceu o tempo que passou na equipe e exaltou a torcida.

Ainda não está confirmado, mas o destino de Kanu deve ser o exterior. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, ele e o atacante Felipinho, que também faz parte do atual elenco azulino, estão praticamente certos com equipes de fora do país. Vale destacar que Felipinho, conforma já havia sido antecipado pela reportagem, negocia com o futebol português.

Aos 21 anos, Vinícius Kanu ganhou destaque atuando nas categorias de base do Remo na temporada de 2022. Neste ano esteve em campo 11 vezes pela equipe profissional, além de ter disputado a Copinha e a Copa do Brasil Sub-20, marcando oito gols, todos eles em partidas da das categorias de base.

Já na temporada de 2023, Kanu ganhou mais chances e minutagem no time de cima, principalmente com o técnico Marcelo Cabo. Com isso, os gols no profissional começaram a sair. O jogador fez dez partidas na equipe e balançou as redes três vezes.

No entanto, a presença do jogador na equipe principal diminuiu nesta temporada. Até o momento, Kanu esteve em campo em seis oportunidades e marcou um bonito gol, na vitória azulina diante do Trem-AP, pela primeira fase da Copa Verde, no Baenão, pelo placar de 3 a 1.