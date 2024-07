Remo é o clube mais indisciplinado da Série C e a equipe com mais expulsões; veja os números

A Série C do Campeonato Brasileiro já passou da metade e 11 rodadas já foram disputadas. E nesse período o Remo, único clube do Norte do país na disputa, possui uma marca negativa na competição. A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana é a mais indisciplinada de toda a Série C do Campeonato Brasileiro.

O Remo é um time que mais foi punido com cartões nesta Série C, sejam eles amarelos ou vermelhos. A informação sobre os cartões das equipes consta no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que constata que, além de ser o clube com mais cartões na Terceirona, o Remo é a equipe que mais levou cartões vermelhos, empatado com o São José-RS, com cinco expulsões na disputa.

VEJA TAMBÉM:

Somando o número de cartões amarelos com os vermelhos, o Leão Azul lidera o ranking de indisciplina da Série C com 47 cartões, sendo 42 amarelos (líder) ao lado do São Bernardo-SP e mais cinco vermelhos. Na segunda posição está o São Bernardo, que soma 46 cartões no total. A terceira posição no quesito indisciplina é ocupada pelo ABC-RN, que nesse período levou 45 cartões. Fechando a lista o São José-RS, com 43 cartões, com 38 amarelos e cinco vermelhos.

A equipe azulina possui uma média de 4,27 cartões por partida nesta Série C. Atualmente o Remo ocupa a 10ª colocação na tabela da Terceirona com 13 pontos conquistados, um aproveitamento de 39% dos pontos disputados. O clube paraense terá pela frente o Caxias-RS, na próxima segunda-feira (8), às 20h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela 12ª rodada da Série C. Uma vitória faz o Leão se afastar de vez do G-4 e se aproximar do tão sonhado G-8. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.