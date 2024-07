Série C dá sinais de gangorra para a reta decisiva

Sampaio Corrêa e Athletic são os sinais extremos da gangorra na Série C. O time maranhense reage, enquanto o time mineiro vai murchando. O Remo ainda está no meio termo e se mantendo, assim, no meio da tabela.

Nas oito rodadas restantes da fase virão grandes surpresas, pela ascensão de uns e desabamento de outros. No Remo, Rodrigo Santana se apoia no empenho dos atletas e na evolução do time, além da perspectiva de reforços, para afirmar que o time vai disputar a próxima fase. Por enquanto, o time não transmite confiança e tem muito o que provar a cada jogo, como na segunda-feira, contra o Caxias, no Rio Grande do Sul.

Hélio nasceu assim, cresceu assim...

Tal como Gabriela, personagem de Jorge Amado, o impetioso técnico do Paysandu elimina a hipótese de se corrigir. É como se Hélio dos Anjos cantasse "eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim", apesar das frequentes suspensões. Com um cartão vermelho e três amarelos, ele está excluído dos jogos contra Coritiba e Ceará.

Hélio diz - e é verdade! - que mesmo sendo impetuoso, destemperado, agressivo, não fica sem clube. É fato! Isso não o isenta, porém, de críticas pela conduta. Afinal, como líder expressivo que é, tem seus exemplos replicados, para o bem e para o mal.

BAIXINHAS

* Equatoriano Juan Cazares soma-se ao uruguaio Yeferson Quintana e ao venezuelano Esli Garcia no time internacional do Paysandu. Outros três jogadores devem ser anunciados pelo Papão nos próximos dias. A janela de transferências será aberta na próxima quarta-feira.

* Goleiros Thiago Coelho e Zé Carlos, e lateral Dudu Mandai são três ex-azulinos que vão reencontrar o Leão, agora no Caxias. O clube gaúcho tem ainda meio time ex-Paysandu: zagueiro Dirceu, volante paraense Eliezer, meia Thomaz Bastos, atacantes Vitor Feijão e Robinho.

* Thiago Coelho, que fez 15 jogos pelo Remo e 53 pelo Paysandu, foi para o Caxias depois de boa passagem pelo São Bento/SP. No time gaúcho, porém, só jogou na abertura da Série C. Tomou os quatro gols da goleada para o Athletic e foi barrado. Zé Carlos é quem vem jogando.

* Gabriel Santos esteve para o Paysandu como Matheus Lucas para o Remo. Os dois centroavantes rescindiram na mesma semana para não deixar saudade alguma. Outras rescisões devem ocorrer nos dois clubes, que estão providenciando contratações.

* João Afonso volta aos treinos e se não sentir mais a lesão entra na zaga do Remo, com Rafael Castro e Bruno Bispo, contra o Caxias. Ligger ainda está sob cuidados médicos, com dores na coluna.

* Aos 32 anos, quando poderia estar no auge, o volante/meia Jhonnatan, fruto do Remo que brilhou também no Paysandu, está jogando a B2 (3ª divisão) paraense pelo Pedreira. Jhonnatan esteve na Tuna, mas foi um reserva pouco notado no campeonato estadual.

* Moto Club x Cametá, hoje, 20 horas, em São Luís. O time Marapá tem que vencer para continuar na disputa por vaga na próxima fase. É a 11⁠ª de um total de 14 rodadas na primeira fase da Série D.