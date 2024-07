Remo é o quarto mais vazado da Série C

Somente Ferroviário (22), Floresta (18) e CSA (17) tomaram mais gols que o Remo na Série C. O Leão Azul tomou 16 gols em 11 jogos, média de 1,4 por jogo. Nos cinco jogos sob comando de Rodrigo Santana essa média caiu, mas segue alta: 1,2. Na artilharia, o Leão tem apenas 10 gols marcados, média de 0,9. Com esses números o time azulino não terá o futuro almejado.

Menos mal que o próximo adversário tem números piores. O Caxias, penúltimo colocado, com 9 jogos, tomou 15 e só fez 8 gols. É um time muito pressionado e em adaptação à recente troca de técnico (Argel Fuks por Thiago Gomes), mas na condição de mandante na próxima segunda-feira (8).

Papão: a "gordura" que não vem

Depois que saiu da zona do rebaixamento, tudo o que o Paysandu precisa de imediato é se afastar da Z4 e construir alguma "gordura" no campeonato. No entanto, segue em distância mínima e com grande desafio nas três próximas rodadas, contra Coritiba, Ceará e Ponte Preta, times do bloco médio na Série B.

Que o time bicolor é valente, nem se discute. Falta consistência tática. Para o que o campeonato exige, o Papão ainda tem graves pecados de ação coletiva no serviço defensivo e baixo repertório no serviço ofensivo. Dependendo do adversário, consegue se impor. Mas diante dos times mais organizados, o Papão acusa claramente as suas dificuldades, como no último domingo diante do Operário.

BAIXINHAS

* A campanha do Paysandu na Série B teve a fase iluminada de Eslí García, que tem caído de rendimento. Agora o momento é de João Vieira, que está no auge físico/técnico/emocional, jogando uma enormidade.

* O futebol e suas surpresas. Matheus Lucas, destaque no campeonato carioca pelo Boavista, foi peça nula no Remo e está se transferindo para o Volta Redonda. No Leão, o atacante treinava muito mal e quando entrou no time foi figura irritante.

* O Gauchão é parâmetro para a Série C? Claro que sim, folgadamente. Pois bem! O Caxias foi semifinalista do Gauchão e já estreou na Série C sendo goleado em casa, por 4 x 0, pelo Athletic. O próximo adversário do Remo está na penúltima posição, com 6 pontos em 9 jogos.

* Hélio dos Anjos aposta alto em Paulinho Bóia, atacante que deve estrear contra o Ceará, em Belém. O técnico do Papão se refere a Paulinho Bóia como um jogador que vai acrescentar muito ao time. Vejamos!

* Um lateral-esquerdo, um volante, um meia e um centroavante são as buscas prioritárias do Paysandu no novo pacote de contratações. Equatoriano Juan Cazares, 14 jogos e um gol pelo Santos, já teria assinado pré-contrato.

* Outro alvo do Papão é o meia Pablo Roberto, 24 anos, ex-Remo. Ele está voltando do Casa Pia, de Portugal, onde fez 33 jogos, 4 gols, 6 assistências. Pelo Leão Azul, ano passado, foram 32 jogos e um gol. O atacante Gabriel Santos está de saída.

* Giovanni Pavani muito aceso no time do Remo diante do Ferroviário. Associou os recursos técnicos a muita garra, numa atuação admirável. Se mantivesse regularidade nesse nível, viraria ídolo no Pará.

* Cartão vermelho e terceiro amarelo de Hélio dos Anjos ao final do jogo contra o Operário o excluíram dos jogos contra Coritiba e Ceará. O amarelo foi por questionar decisão técnica do árbitro. O vermelho, logo em seguida, foi por se envolver em empurra-empurra na saída de campo.