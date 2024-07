Com oito jogos pela frente, Remo tem poucas chances de se classificar na Série C, aponta site

A vitória em cima do Ferroviário na última rodada recolocou o Remo próximo à zona de classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. No entanto, as chances do Leão Azul ainda são remotas. De acordo com o site Chance de Gol, o time azulino tem apenas 8,2% de probabilidade para avançar na Terceirona.

O cálculo reflete o baixo rendimento que o clube azulino tem tido na Série C. Em 11 jogos, o time teve apenas quatro vitórias, perdeu seis e empatou um. Assim como as poucas chances de entrar no G-8, o Leão Azul também não tem grandes riscos de ser rebaixado, segundo a análise do site, com apenas 7,4%.

O que o Remo precisa para se classificar

O Remo conquistou 13 pontos até agora e está na 10ª colocação da tabela. Restam oito rodadas até o final da primeira fase da Série C, ou seja, 24 pontos em disputa.

Para se garantir entre os oito primeiro colocados, o clube tem que somar 30 pontos. Com isso, o time azulino precisa garantir 17 pontos dos 24 possíveis. O Leão vai ter que vencer seis das oito partidas que estão previstas para chegar a 31.

Do contrário, o time precisará vencer cinco jogos e empatar dois para atingir 30 pontos. Por isso, o aproveitamento do clube azulino terá que ser de cerca de 70% até o fim desta fase.

No último ano, o oitavo colocado acumulou 29 pontos e conseguiu se classificar, contudo, a pontuação não é tão segura. O site Chance de Gol aponta que os times que atingirem o escore têm 60% de chances de avançar. Já com os 30, a probabilidade sobe para 80%.

Mesmo com a porcentagem baixa, matematicamente, ainda há possibilidade da equipe azulina avançar. No entanto, o Leão precisa aumentar o rendimento em campo e emplacar uma sequência de vitórias, o que não ocorreu na competição até agora, para conquistar a pontuação necessária.

O próximo compromisso do Remo será contra o Caxias–RS, no estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul, na segunda-feira (8), às 20h. A partida é válida pela 12ª rodada da Série C e terá transmissão Lance a Lance de OLiberal.com.