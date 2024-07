Pavani celebra gol da vitória do Remo e projeta classificação na Série C: ‘Time tem qualidade’

O Clube do Remo está vivendo uma guinada na Série C do Campeonato Brasileiro. Entre erros e acertos, o Leão garantiu mais três pontos com a vitória em cima do Ferroviário-CE, no último sábado (29/6), no Baenão, e agora ocupa a 10ª colocação na classificação da Terceirona, com 13 pontos, a duas posições de alcançar o G-8.

A vitória foi consagrada com o gol do meia Pavani, que marcou aos 23 minutos do segundo tempo. Em entrevista divulgada pelo clube nesta segunda-feira (01/7), o jogador celebrou o primeiro gol marcado com a camisa azulina.

“Eu vinha buscando esse gol, acho que foi o maior tempo que fiquei em um clube sem fazer gol, mas graças a Deus saiu na hora certa, na vitória. Coloquei minha característica ali, eu gosto de atacar essa bola no primeiro “pau”, cabeceei várias bolas ali, infelizmente não consegui fazer o gol, mas creio eu que agora abriu a porteira e vou fazer muito mais”, disse.

O jogador ainda falou sobre a diferença de postura dos jogos do Remo como mandante e visitante. Para o jogador, o time deve trabalhar pra levar a agressividade do elenco para os jogos fora de casa, e acredita que a equipe azulina tem qualidade para buscar os pontos necessários para alcançar uma vaga no G-8.

“Acho que temos que jogar esses dois jogos fora de casa igual nós jogamos aqui em casa, sermos muito agressivos e se tivermos a oportunidade fazer os gols. Nós conversamos bastante entre nós para jogar igual nós jogamos aqui em casa, porque temos bastante qualidade, temos total possibilidade de jogar fora de casa e ganhar de qualquer equipe da Série C. Mas temos que ter essa coragem, essa confiança de jogar igual nós jogamos no Baenão, para buscar esses pontos que precisamos fora de casa”, afirmou.

O próximo desafio do Clube do Remo, em busca dos três pontos, é contra o Caxias-RS, na próxima segunda-feira (09/7), pela 12ª rodada da Série C. A bola rola a partir das 20h, e terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.