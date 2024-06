Rodrigo Santana comemora vitória do Remo, mas fala sobre sofrimento no final: 'Desnecessário'

A vitória veio, mas poderia ter sido mais tranquila. No triunfo diante do Ferroviário-CE por 2 a 1, no Baenão, o Remo sofreu no final e correu o risco de ter levado o empate. Felizmente, isso não aconteceu. Com gols de Jaderson e Pavani, o Leão conquistou mais três pontos na Série C e agora se aproxima da zona de classificação para a próxima fase.

Na coletiva pós-jogo, o técnico azulino, Rodrigo Santana, comentou sobre as chances remistas sobretudo na 1ª etapa, de ter “matado” a partida. “Foi um jogo que tinha tudo para ser perfeito, iniciamos muito bem e com um volume grande, com profundidade em 16 vezes do lado esquerdo e 15 vezes do lado direito. O que a gente pensou para o jogo, em ter infiltrações pelos lados, aconteceu várias vezes, a bola insistiu em não entrar no primeiro tempo, tivemos a oportunidade de matar, mas não conseguimos concluir em gol”, enfatizou.

Na reta final da partida, depois do Remo ter feito 2 a 0 no placar, o Ferroviário descontou para 2 a 1, o que causou uma tensão. Para Rodrigo Santana, a intenção não era que a equipe recuasse e corresse o risco de tomar o empate. “O gol deu uma motivação extra para o adversário. Nesse momento, a gente optou por mais jogadores que teriam a posse de bola e a nossa intenção não era recuar o time, tomando esse gol, eles cresceram na partida. Os atletas que tínhamos em campo não eram jogadores de muita marcação, foi aí que eles cresceram. Foi um momento bastante desnecessário, poderia ser um jogo mais tranquilo”, ressaltou.

O técnico azulino ressaltou a importância de ter um mental em dia para momentos chaves como esse. “Eu converso muito com eles em relação ao mental, vocês têm que estar bem condicionado, o jogo é jogado com o corpo, com as pernas, mas ele é muito mais mental. São 90 minutos e para você manter a concentração dentro desse tempo é muito difícil, um tem que estar falando com o outro, acendendo o outro a todo instante”, afirmou Rodrigo.

SITUAÇÃO NA TABELA E PRÓXIMO JOGO

O Remo soma 13 pontos e volta para 10ª colocação da tabela. O próximo compromisso do clube é na segunda-feira (8), às 20h, No Estádio Centenário, contra o Caxias-RS, em Caxias do Sul-RS.