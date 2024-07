Adversário do Remo, Caxias possui no elenco 10 jogadores que atuaram na dupla Re-Pa; veja a lista

Após vitória em casa diante do Feroviário-CE, o Remo terá uma semana cheia para trabalhar e focar no próximo compromisso na Série C, que será na segunda-feira (8), às 20h, contra o Caxias-RS, fora de casa, pela Série C. A equipe gaúcha é a atualmente a vice-lanterna da Terceirona e precisa pontuar diante do Leão, que por sua vez quer se aproximar do tão sonhado G-8. A equipe Grená possui quase um time inteiro de jogadores que passaram pelo Remo e também pelo Paysandu em seu elenco.

Thiago Coelho

O goleiro Thiago Coelho, de 29 anos, é velho conhecido das torcidas do Remo e do Paysandu. O jogador esteve em Belém com primeiro para defender o Remo. Ele chegou para atuar pelo Remo em 2019 e ficou no clube até 2021. Nesse período conquistou um Parazão e uma Copa Verde, porém, foram 15 partidas em três anos, sempre vivendo na “sombra” do goleiro Vinícius, ídolo do clube.

Thiago pelo Remo em 2021 (Arquivo Pessoal / Facebook)

Thiago Coelho deixou o Remo alegando não ter tido oportunidade e acertou com o Paysandu. Na primeira temporada no clube bicolor, em 2022, assumiu a titularidade na reta final do Parazão, após ter sofrido uma contusão. Durante o Brasileiro o goleiro falhou em algumas partidas, principalmente diante do Figueirense-SC, em Santa Catarina (SC) e foi muito cobrado por isso, mas se redimiu na Copa Verde, onde foi peça importante na conquista do tricampeonato.

Thiago Coelho defendendo o Paysandu (John Wesley / Paysandu)

Em 2023 Thiago Coelho iniciou como titular no Paysandu, mas com a chegada do técnico Hélio dos Anjos e a contratação do goleiro Matheus Nogueira, ele virou opção no banco e deixou o clube no final da temporada. Atualmente no Caxias-RS, Thiago Coelho é novamente reserva, dessa vez ele é banco do ex-goleiro do Remo, Zé Carlos.

Zé Carlos

O titular do gol do Caxias possui 28 anos e teve passagem pelo Remo, nas duas últimas temporadas da carreira. O goleiro também era reserva de Vinícius no time azulino, onde conquistou o título do Parazão em 2022. Ao todo foram oito partidas oficiais com a camisa do Remo. Zé Carlos também defendeu o Águia de Marabá na carreira, antes de acertar com o Remo.

Goleiro Zé Carlos em treino no Baenão pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

Dirceu

O experiente zagueiro Dirceu, de 36 anos, já jogou em Belém e defendeu as cores do Paysandu. O jogador jogou no clube bicolor na temporada de 2013, quando o Paysandu disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo time da Curuzu, o defensor esteve em campo apenas seis vezes e em seguida deixou o clube para jogar no Londrina-PR.

Dirceu na sua apresentação no Paysandu (Igor Mota / O Liberal)

Marcelo

O lateral-direito Marcelo é mais um que foi jogador do Paysandu. O atleta de 34 anos defendeu as coras do Papão na temporada de 2021. O jogador chegou após o estadual e atuou na Copa Verde e Campeonato Brasileiro naquela temporada. Com a camisa alviceleste foram 15 partidas e um gol marcado.

Lateral Marcelo em sua passagem pela Curuzu (John Wesley/ Paysandu)

Dudu Mandai

Lateral-esquerdo Dudu Mandai, de 31 anos, defendeu o Remo em 2020. Destaque do São José por três temporadas seguidas, ganhou contrato com o Remo, mas não conseguiu reeditar as boas atuações que teve com a camisa do Zequinha. Pelo Leão Azul foram muitas contusões e a penas 11 jogos na equipe.

Dudu Mandai no Baenão treinando pelo Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Tomas Bastos

Meio-campista Tomas Bastos é mais um que integra o elenco do Caxias, mas que passou pelo futebol paraense. O jogador defendeu as cores do Paysandu, na temporada 2019 e quase subiu com o clube para a Série B. Ao todo Tomas Bastos realizou 10 partidas pela equipe bicolor e balançou as redes cinco vezes.

Tomas Bastos comemorando um gol pelo Papão(Igor Mota / O Liberal)

Emerson Sousa

O meia é natural da cidade de Anchieta (ES) e atualmente está com 26 anos. O meio-campista esteve no futebol paraense na temporada de 2020. O jogador que integra o elenco do Caxias defendeu o Bragantino (PA), na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D.

Elyeser

O paraense de Abaetetuba (PA) é mais um jogador que integra o Caxias nesta temporada. O meia Elyeser, de 34 anos, defendeu o Paysandu em 2021, clube em que conquistou o título do Campeonato Paraense. Ao todo o jogador esteve em campo11 vezes com a camisa do Papão e marcou um gol.

Elyeser com a camisa do Paysandu na Curuzu (Jorge Luis Totti/ Paysandu)

Robinho

Com 25 anos e rodagem por vários clubes do Brasil, o atacante Robinho defendeu o Paysandu em 2021. O jogador fez 24 partidas com a camisa do Papão e marcou um gol, além de ter conquistado o título do Parazão.

Robinho, atacante do Paysandu em 2021 (Ascom Paysandu)

Vitor Feijão

O atacante de 27 anos teve uma passagem pelo Paysandu em 2020. Foram 13 partidas e um gol com a camisa do Papão. Vitor Feijão até hoje é lembrado pelo clássico Re-Pa, pela Série C, em que os dois clubes entraram de forma monótona, sem querer vencer, já que o empate era bom para as duas equipes. Ele foi o responsável por acertar um chute na trave do Remo, único lance interessante na partida.

Atacante Vitor Feijão na passagem pelo Paysandu (Jorge Luiz / Paysandu)

Agenda

Caxias x Remo duelam na próxima segunda-feira (8), às 20h, no Estádio Centenário, no Rio Grande do Sul (RS), em jogo válido pela 12ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal +.