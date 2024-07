Após deixar o Remo, atacante é anunciado por adversário do clube na Série C

Logo após o Remo anunciar a saída do atacante Matheus Lucas na manhã do último domingo (30), o jogador de 25 anos foi anunciado pelo Volta Redonda-RJ, adversário do clube azulino na Série C do Campeonato Brasileiro.

Matheus Lucas chegou ao Remo em abril, durante o comando do treinador Gustavo Morínigo. Vindo do Boavista-RJ, onde tinha sido um dos artilheiros do Campeonato Carioca, o atacante chegou no Leão Azul com grandes expectativas se der o homem-gol que o time precisava.

Contudo, a passagem pelo clube foi apagada e o jogador não teve muitas oportunidades em campo. Foram apenas três jogos com a camisa azulina. De acordo com o comunicado divulgado pela equipe azulina, o desligamento ocorreu em comum acordo entre as partes.

A apresentação de Matheus Lucas no Volta Redonda deve ocorrer nesta segunda-feira (1º). Assim que chegar no clube carioca, o atacante vai passar por exames para ser apresentado oficialmente.

Natural do Rio de Janeiro, o atleta tem passagens pelo Figueirense-SC, Avaí-SC, Londrina-PR, Ferroviária-SP e outros. Na Série C, o Volta Redonda é líder do campeonato, com 23 pontos. Enquanto isso, o Leão Azul briga por uma vaga na zona de classificação e está na 10º posição, com 13 pontos.