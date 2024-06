Em casa, Remo vence o Ferroviário e se reaproxima da zona de classificação da Série C

O Remo venceu o Ferroviário-CE por 2 a 1 neste sábado (29), no Baenão, em jogo válido pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com gols de Jaderson e Pavini, a equipe azulina respira na competição e se reaproxima da zona de classificação. Kiuan descontou para o Ferrão.

Esta é a quarta vitória do Leão na Série C. Com isso, o Remo soma 13 pontos e volta para 10ª colocação da tabela. O próximo compromisso do clube é na segunda-feira (8), às 20h, no estádio Francisco Stédile, contra o Caxias-RS.

Já o Ferrão perde uma posição e cai para a 12ª colocação. Até o fim da rodada, o clube pode cair ainda mais na tabela. O Ferroviário volta a campo contra o Volta Redonda-RJ no sábado (6), às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Primeiro tempo

O jogo começou pegado, com faltas duras dos dois lados. As equipes aproveitaram os minutos iniciais trocando passes. O Remo foi o primeiro a chegar com perigo no ataque. Após um lançamento longo, Ytalo recebeu na entrada da grande área, no entanto, a bola não chegou na medida e subiu demais.

Após isso, o Leão Azul teve uma sequência de três escanteios que não foram aproveitados. Em lance de fora da área, aos 14 minutos, Raimar chutou forte em direção ao gol, mas a bola foi rasteira e passou pela trave.

Apesar das oportunidades não convertidas, o time do Remo estava melhor em campo, com mais presença de jogo e preenchendo os espaços deixados pela falta de marcação do Ferroviário. Com isso, a equipe azulina seguiu pressionando o rival no minuto seguintes.

Em um lances de perigo, Marco Antônio cobrou uma falta direto para o gol, contudo, o goleiro Geaze espalmou a bola e salvou o Ferrão.

Com o passar do tempo, o Remo diminuiu o ritmo, o Ferroviário sentiu o momento e tentou chegar no ataque. Até que com 22 no relógio, o time cearense chegou. Após falta na entrada da grande área, Marciel cobrou, no entanto, a bola explodiu na barreira e foi para fora.

O Leão Azul seguiu superior ao Ferrão no jogo. Contudo, a equipe paraense pecava com a falta de efetividade e capricho nas finalizações. Exemplo disso ocorreu aos 37 minutos. Pavani cobrou falta para dentro da grande área, a bola foi escorada de cabeça e caiu nos pés de Ytalo, que pegou de voleio e mandou para fora.

Na reta final do primeiro período, o Remo perdeu outra grande chance de abrir o placar. Felipinho fez jogada por dentro, tocou para Ytalo, que passou para Pavani. O meia chutou de primeira para o gol, contudo, Geaze, o nome do Ferrão no jogo, fez um excelente defesa e mandou a bola para fora. 0 a 0 na etapa inicial.

Segundo tempo

Se no período inicial o Ferroviário demorou para reagir, no segundo, a equipe cearense chegou primeiro ao ataque. Em cobrança de falta, o Ferrão quase abriu o placar, contudo, a bola passou por todo mundo e foi para fora.

Em uma reedição no primeiro tempo, o Remo voltou a ficar com a posse de bola e dominou o campo do adversário. Aos cinco minutos, Jaderson chutou forte de fora da área, Geaze espalmou e na sobra, Raimar tentou escorar, mas mandou para fora.

O clube azulino seguiu pressionando o Ferrão até que aos oito minutos, Jaderson abriu o placar para o Remo. O gol saiu após cruzamento para a área. A bola era para Pavani, que não aproveitou e deixou passar para o atacante, que escorou para o fundo da rede. 1 a 0 para o Leão Azul.

Remo x Ferroviário Cláudio Pinheiro / OLiberal Cláudio Pinheiro / OLiberal Cláudio Pinheiro / OLiberal Cláudio Pinheiro / OLiberal Cláudio Pinheiro / OLiberal Cláudio Pinheiro / OLiberal

Com o gol, a equipe azulina diminuiu o ritmo completamente e deixou espaço para o Ferroviário criar. O time do Ferrão chegou com perigo: Marcelinho fez boa jogada, passou para Marciel, que chutou forte e obrigou Marcelo Rangel a trabalhar.

Logo quando o jogo parecia que mudaria em favor da equipe cearense, o clube do Remo fez o segundo. Matheus Anjos cobrou escanteio na medida para Pavani, que subiu e cabeceou para o fundo do gol. 2 a 0 para os azulinos.

A vantagem de dois gols deixou o Leão Azul relaxado. No entanto, mesmo sem grande lances, o Ferrão chegou ao ataque. Nos 31 minutos, o time visitante pegou a defesa do Remo despreparada e fez o primeiro e único gol na partida.

Kiuan recebeu lançamento na medida e finalizou de cabeça. Marcelo Rangel não acreditou no lance e caiu desajeitado. A bola passou pelo goleiro e foi para um fundo da rede. 2 a 1 no Baenão.

A mudança no placar também provocou uma virada significativa no jogo. Enquanto o Leão sentia o gol, o Ferroviário aproveitou para tentar o empate. Os momentos finais foram tensos para a defesa azulina, que tinha dificuldade para anular as jogadas do Tubarão da Barra.

Marcelo Rangel salvou o Leão no final da partida. Em cobrança de escanteio, os jogadores do Ferrão tentaram três vezes a finalização. Houve bate e rebate, a bola foi empurrada para o gol, mas o goleiro azulino estava esperto e defendeu para evitar o empate.

Após o lance, o Remo segurou o jogo para vencer a quarta partida na Série C. No fim, 2 a 1 para os azulinos.

Ficha técnica

Remo 2 x 1 Ferroviário-CE

11ª rodada - Série C do Campeonato Brasileiro

Data: sábado (29/6)

Hora: 19h30

Local: Baenão - Belém - Pará

Arbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Janystony Rabelo de Melo (PI) e Fernanda Feliz da Silva (AL)

Gols: Remo - Jaderson (8’2T), Pavani (23´2T); Ferroviário - Kiuan (31´2T)

Cartões amarelos: Marcelo Rangel, Raimar (Remo); Geaze, Ernandes (Ferroviário)

Remo: Marcelo Rangel, Paulinho Curuá, Rafael Castro, Bruno Bispo, Diogo Batista (Vidal), Raimar (Hélder), Jaderson, Pavani, Felipinho (Matheus Anjos), Marco Antônio (Kelvin), Ytalo (C)

Técnico: Rodrigo Santana

Ferroviário: Geaze, Igor Dutra, Alisson (C), William Rocha, Wilker (Vinícius Paulista), Renan Luis, Marciel, Ernandes (Lincoln), Marcelinho (Kiuan), Vinícius Alves, Gabryel Martins (Mattheus Silva)

Técnico: Paulinho Kobayash