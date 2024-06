CBF divulga tabela detalhada da 13º à 15º rodada da Série C; confira quando o Remo joga

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite da última quinta-feira (27), a tabela detalhada das rodadas 13, 14 e 15 da Série C do Campeonato Brasileiro. Assim, o Remo conhece os detalhes das próximas três partidas que terá na competição.

O Leão Azul vive uma situação de instabilidade no campeonato. Sem conseguir emplacar uma sequência de vitórias, o Remo estacionou no meio da tabela e não consegue se aproximar da zona de classificação.

Atualmente, o time azulino tem apenas 10 pontos e ocupa a 12º colocação. Por isso, os próximos jogos são muito importantes para o clube, que ainda sonha com o acesso.

Na 13ª rodada, o Remo vai encarar o Ferroviária-SP fora de casa. O jogo está marcado para o dia 15 de julho, às 20h, no estádio Fonte Luminosa, casa do rival. Na 14º, o Leão Azul vai receber o CSA-AL, no Baenão, no domingo (21), às 19h.

Já na rodada seguinte, a equipe azulina vai até Florianópolis para jogar contra o Figueirense-SC. A partida será no estádio Orlando Scarpelli, no dia 27 de julho, às 17h.

Confira os detalhes dos jogos do Remo da 13º à 15º rodada:

13º rodada: Ferroviária - SP x Remo - 15/07 - Fonte Luminosa

14º rodada: Remo x CSA - AL - 21/07 - Baenão

15º rodada: Figueirense - SC x Remo - 27/07 - Orlando Scarpelli