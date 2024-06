Nos próximos jogos, Remo precisa mais do que dobrar aproveitamento para avançar na Série C

O Remo precisa ter uma reação improvável na Série C do Brasileirão caso queira se classificar à segunda fase do torneio. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão deve somar mais 20 pontos - em 27 possíveis - para terminar a etapa classificatória da Terceirona com 30 pontos. A pontuação é adotada como "corte" para as equipes desde que o torneio adotou o atual formato.

Para somar 20 pontos até o final da competição, o aproveitamento da equipe nos próximos jogos deve ser muito superior ao atual. Até o momento, o aproveitamento de pontos do Leão na Série C é de 33,3%. No entanto, para alcançar a pontuação indicada, meta azulina deve ser de 74,4%.

VEJA MAIS

É verdade que o aproveitamento azulino melhorou com Rodrigo Santana, mas pelo que os números indicam, ainda não é suficiente para alcançar os 30 pontos até o final do torneio. Até o momento, o novo treinador azulino garantiu 50% dos pontos disputados. Se manter esta constância, a pontuação final do Leão na Série C será de 24, permitindo com que a equipe, no máximo, escape da zona de rebaixamento.

Chances azulinas

Após a derrota para o ABC-RN, na rodada passada, as probabilidades de classificação e rebaixamento do Remo tiveram grande alteração. Pelo menos é o que aponta o site Chance de Gol, especializado em estatística.

Segundo levantamento feito pela plataforma, o Remo tem 4,7% de possibilidade de avançar aos quadrangulares, enquanto este número era de 14% na rodada passada. Já as chances de rebaixamento aumentaram: são 14,5% agora e eram de 8,1% há pouco mais de uma semana.

Próxima partida

O compromisso seguinte do Leão Azul na Série C será neste sábado (29), às 19h30, diante do Ferroviário-CE, em Belém, pela 11ª rodada do torneio. A partida, que será disputada no Estádio Baenão, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.