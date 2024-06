Rodrigo Santana acredita que a paralização foi "benéfica para o adversário" na derrota do Remo

Diante do ABC, o Remo perdeu o sexto jogo na Série C do Campeonato Brasileiro. Essa foi a segunda derrota do técnico Rodrigo Santana no comando do time em quatro partidas no campeonato.

O treinador falou sobre a falta de competitividade e sobre a paralização da partida por conta de confronto entre as torcidas organizadas de ABC e Remo. O jogo ficou parado por 15 minutos e ele acredita que contribuiu para o resultado final.

"Eu não posso atribuir apenas a isso. Eu estou falando que deixamos de competir, alguns jogadores não estavam em uma noite inspirada. Faltou um pouco de entrega, mas eles responderam com muita entrega, lutaram até o final. Infelizmente, no melhor momento da partida, onde o gol estava amadurecendo e o adversário estava entregue, estavam cansados dentro de campo. Essa era a sensação que os atletas nos trouxeram dentro do vestiário, então a gente ia crescer muito dentro da partida. (A parada) foi benéfica para o adversário, tiveram que parar, sentaram no vestiário com seu treinador, organizou e descansou por 14 minutos. Isso fez com que eles fechassem a casinha lá atrás. Então eles foram muito mais beneficiados que a gente", comentou Rodrigo Santana

A derrota esfriou a reação azulina na Série C. O Remo caiu para a 11ª colocação com 10 pontos, a 5 pontos de distância para o Ypiranga, o 8º colocado e o primeiro time da zona de classificação para a segunda fase da competição.

O Remo volta a campo no próximo sábado (24), contra o Ferroviário-CE, no Baenão, pela 11ª rodada. A partida terá transmissão da Rádio Liberal e cobertura lance a lance de Oliberal.com.