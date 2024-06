Confronto entre torcedores em ABC x Remo no estádio Frasqueirão paralisa jogo da Série C; vídeo

Na noite desta segunda-feira (24), ABC e Remo duelavam em partida válida pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, quando um torcedor do Remo invadiu o campo do estádio do Frasqueirão e arrancou a faixa de uma das torcidas organizadas do ABC.

A partida foi paralisada aos 33 minutos do segundo tempo, enquanto a confusão nas arquibancadas e dentro do gramado rolava. A transmissão da partida mostrou o momento em que o torcedor do Remo invadiu o gramado e começou toda a confusão.

Em resposta, a torcida do ABC também invadiu o gramado em direção ao setor visitante, onde ficavam os torcedores do Remo no Frasqueirão. A Polícia Militar agiu atirando balas de borracha para conter a confusão e depois evacuou toda a torcida azulina do estádio.

A transmissão mostrou famílias presentes saindo do estádio por conta dos confrontos dentro do Frasqueirão. Foi informado, ainda, que mais brigas ocorreram fora do estádio.