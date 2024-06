Após cirurgia no joelho, lateral do Remo recebe alta do hospital e jogadores mandam mensagens

Após realizar uma cirurgia no joelho direito nesta semana, o lateral-direito Thalys, do Remo, recebeu alta médica. O jogador realizou a cirurgia em um hospital particular, em Belém, que é parceiro do clube azulino. O procedimento foi conduzido pelo chefe do Departamento Médico do Leão Azul, doutor Jean Klay.

Thalys de sofreu uma lesão grave, no ligamento cruzado anterior do joelho direito, na partida diante do Tombense-MG, no Baenão, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Remo não detalhou quanto tempo será a recuperação do jogador, porém, geralmente as lesões desse tipo duram entre seis e oito meses para o atleta voltar a trabalhar normalmente. Thalys está fora da temporada de 2024.

Nas redes sociais, vários torcedores desejaram boa recuperação ao jogador. Os atletas e companheiros de time também deixaram mensagens de carinho, um deles foi o lateral-esquerdo Raimar, que escreveu: “Que Deus abençoe a tua recuperação, meu irmão. Você voltará mais forte! Estamos juntos”, publicou, Raimar.

O lateral Thalys, de 24 anos, é natural da cidade de Belo Horizonte (MG) e iniciou a carreira nas categorias de base do Democrata-SL, de Minas Gerais (MG). Atuou também nas bases do Cruzeiro-MG e América-MG. Pelo Coelho atuou como profissional pela primeira vez em 2020. Jogou também com as camisas do Brasil de Pelotas-RS, ABC-AL e no ano passado estava no São José-RS.

Thalys foi contratado este ano pelo Remo e o lateral-direito esteve em campo com a camisa azulona em 22 partidas, sendo 20 delas como titular. Ele está no clube azulino desde o início da temporada. Com a contusão do jovem lateral, o Remo possui como opções os jogadores Vidal, além de Diogo Batista, que foi recém-contratado e vem atuando como titular.