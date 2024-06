Lateral-esquerdo Raimar celebra primeiro gol com o Remo e projeta vitórias nos jogos em casa

O Clube do Remo respirou aliviado e garantiu a vitória sobre o Sampaio Corrêa, pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O placar de 2 a 1 teve participação do lateral-esquerdo Raimar, que abriu o placar para o Leão e marcou seu primeiro gol com a camisa azulina, feito celebrado pelo jogador que já está em sua segunda passagem pelo clube.

A partida contra o rival maranhense foi a primeira, após alguns meses, em que o jogador foi titular, oportunidade dada pelo técnico Rodrigo Santana e também comemorada pelo lateral. “Fico muito feliz de poder voltar a jogar, voltar a fazer o gol. Foi meu primeiro gol com a camisa do Remo, então foi uma emoção muito maior por ser minha segunda passagem. Depois do jogo, me emocionei, chorei, e eu só tenho a realmente a agradecer, foi no momento certo que as coisas aconteceram para mim aqui no Remo, e eu tenho certeza que grandes coisas irão ocorrer este ano”, disse o jogador.

Para Raimar, a vitória, após seis jogos de jejum, leva a confiança necessária para o Remo tentar uma sequência positiva na competição, se afastando cada vez mais da zona de rebaixamento.

“Eu e Jaderson fomos felizes em poder marcar gols, tivemos outras oportunidades também, então eu acho que nós estamos no caminho certo. Claro que tem muitas coisas para ajustar, temos essa semana cheia para poder trabalhar, para poder ajustar aquilo que foi de erro no jogo, mas eu tenho certeza que tem muitos mais pontos positivos do que pontos negativos, e isso é só a gente trabalhar, e nosso time é um grupo que trabalha bastante. Então eu tenho certeza que vamos alcançar todos esses objetivos como um grupo, e já conseguimos essa vitória que vai ser muito importante para a nossa sequência no restante da competição”, disse.

Agora, o Leão se prepara para os próximos desafios, com uma sequência de dois jogos em casa, no Estádio do Baenão, em Belém. O primeiro jogo será contra o São Bernardo-SP, comandado pelo ex-técnico azulino, Ricardo Catalá, dispensado no início deste ano.

“Nós jogadores temos um carinho muito grande pelo Catalá, ele foi um cara que montou praticamente nosso elenco, um excelente profissional também. Infelizmente as coisas não aconteceram da forma que nós queríamos com ele, mas nós não temos que olhar dessa forma, nós temos que olhar que são três pontos, independente de quem está do outro lado, se é amigo nosso, se é pai, se é mãe, você tem que dar a vida pelo que você defende. Nós jogadores temos que olhar dessa forma, e nos entregar o máximo, nós vamos estar na frente do nosso torcedor e ter a oportunidade de conseguir três pontos dentro de casa, que tenho certeza que vamos conseguir”, afirmou.

O lateral-esquerdo aproveitou para convocar os torcedores azulinos para apoiar o time nos dois jogos no Estádio do Baenão.

“Acho que independente, se você está ganhando, perdendo, empatando, a torcida apoia. Isso é algo ótimo de uma torcida de massa, que acredita em todo o tempo no clube, que tem paixão realmente ao clube. E eu tenho certeza que vai fazer total diferença para nós, jogadores, saber que tem uma torcida que apoia a gente, independente da fase e eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave”, disse.

“Convoco a torcida azulina para vir nos apoiar, tenho certeza que vamos fazer um grande jogo, ainda mais com a situação de ser uma equipe lá em cima, uma das favoritas, então tenho certeza que isso vai dar muito mais confiança para a gente conseguir essa vitória dentro de casa, com o apoio da nossa torcida”, completou.

O Remo encara o São Bernardo-SP no próximo domingo (09/06), no Baenão. O horário da partida, marcado a princípio para às 19h, pode ser alterado por conta de uma solicitação do clube azulino feita para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo terá cobertura completa no portal OLiberal.com, com transmissão de Lance a Lance.