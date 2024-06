Desempenho contra o Sampaio coloca goleiro do Remo entre os melhores da Série C

Desde a sua chegada ao Clube do Remo, o goleiro Marcelo Rangel tem sido testado frequentemente, seja no ímpeto adversário ou nas arquibancadas, com a desconfiança do torcedor ao tê-lo como substituto do ídolo Vinícius. Passada a fase de provações, o camisa 1 do Remo vem se mostrando uma contratação das mais acertadas, fato amparado em dados estatísticos que o colocam como um dos destaques entre os goleiros da Série C.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo levantamento feito pela plataforma Sofascore, o arqueiro remista é o segundo melhor do torneio no quesito 'defesas por jogo'. As estatísticas do jogador melhoraram bastante na última rodada, quando ele fez 10 defesas, diante do Sampaio Corrêa. A partida deste sábado decretou a segunda vitória remista na competição e uma grande atuação do goleiro, que suportou uma pressão anormal por quase todo segundo tempo.

VEJA MAIS



O número, inclusive, é o melhor registrado por um goleiro durante uma partida da Série C deste ano, superando o desempenho de Dalton, do Botafogo-PB, na quarta rodada da Série C. No jogo em questão, o arqueiro do time paraibano fez nove defesas na vitória por 3 a 1 sobre a equipe do Volta Redonda. Já na média de defesas por partidas, conforme apurado pelo site, o goleiro azulino só perde para Ruan Carneiro, do Figueirense, com média de 4,5 por jogo, contra 4,4 de Rangel. O terceiro da lista é Jean Carlos, do Volta Redonda, com média de 3,7 defesas por jogo.

Somando todas as competições da temporada, que incluem Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Série C, Marcelo Rangel tem 27 jogos como titular do Remo e 27 gols tomados, média de um por partida. No total, foram 12 vitórias, sete empates e oito derrotas vestindo o uniforme azul marinho.