Destaque da Copinha 2023 anuncia saída do Remo: 'Espero que seja um até logo'

O volante Renan Tiago está de saída do Remo . O próprio jogador confirmou a informação em postagem nas redes sociais. Oriundo das categorias de base, o atleta de 22 anos fez apenas dois jogos pela equipe profissional do Leão Azul ao longo da trajetória de seis anos no Baenão, contanto o período de formação. Além de volante, também chegou a atuar como lateral-direito e zagueiro.

"Obrigado @clubedoremo, foi uma honra ter feito parte da tua história e glória. Desejo sucesso ao clube e que possa chegar a elite do futebol Brasileiro, que sempre foi seu lugar. Hoje se encerra meu vínculo com Remo, foram 6 anos e meio de conquistas, perdas e realizações. Agradeço ao clube por todo apoio, espero que não seja um adeus e sim um até logo futuramente. Gratidão 🦁 Ficará marcado em minha vida 🦁", escreveu no Instagram.

No ano passado, Renan Tiago foi emprestado ao Santa Rosa e participou de seis jogos na campanha que culminou com o acesso à primeira divisão do Campeonato Paraense. O atleta teve o empréstimo estendido para o primeiro semestre deste ano, para disputar o Parazão 2024, mas não conseguiu emplacar longa sequência de jogos. Foram apenas três partidas, contra Águia, Caeté e Tuna Luso, sem completar 90 minutos em nenhuma delas.

Destaque na Copinha 2023

Renan Tiago subiu ao time principal do Remo no ano passado , após ser um dos destaques do Remo na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele foi convocado ao elenco profissional pelo então técnico Marcelo Cabo junto com outros nomes da base, como os meias Guty e Ricardinho e os atacantes Felipinho e Kanu.

Na Copinha, fez cinco jogos e marcou dois gols, contra Fortaleza e Nacional-SP. No profissional, esteve em campo no Parazão do ano passado diante de Tuna Luso e Castanhal, somando cerca de 140 minutos com a camisa azulina.