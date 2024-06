Remo: Chances de queda na Série C caem, mas time ainda não é favorito ao G-8, aponta site

A vitória do Remo sobre o Ypiranga-RS, no último domingo (16), pela 10ª rodada da Série C, não deu respiro à equipe azulina somente na tabela de classificação. Segundo as projeções matemáticas, a probabilidade do Leão se classificar à próxima fase aumentou. Pelo menos é o que indica o site Chance de Gol, especializado em estatística.

Conforme o estudo realizado pela plataforma, o Time de Periçá tem 14% de chances de avançar aos quadrangulares de acesso. No entanto, existem mais 11 equipes com mais possibilidades do que o Leão de avançar à segunda fase da competição.

Além disso, a probabilidade de rebaixamento da equipe à Quarta Divisão diminuiu. No momento, segundo o estudo, a chance de queda é de 8.1 %. Porém, esse número já foi bem maior em rodadas anteriores, chegando a alcançar os 30%.

De acordo com o Chance de Gol, 30 pontos deve ser a "nota de corte" para as equipes classificadas aos quadrangulares. A plataforma indica que os clubes que alcançarem essa meta ao final da primeira fase terão cerca de 90% de probabilidade de avançarem no torneio.

Para chegar a essa meta, o Remo - que tem dez pontos na Série C - deve somar mais 20. Com dez rodadas a serem disputadas nesta primeira fase e 30 pontos em jogo, o Leão Azul precisa ter um aproveitamento de 66% nas próximas rodadas para avançar aos quadrangulares sem depender de ninguém.

Vale destacar que o aproveitamento necessário para que o Remo se classifique é maior do que a equipe conquistou na Série C até o momento. Com nove partidas disputadas, o Leão conquistou apenas 44% dos pontos disputados.

O próximo desafio da equipe azulina na competição será na próxima segunda-feira (24), às 20h, diante do ABC-RN, no Frasqueirão, em Natal. A partida, válida pela 10ª rodada da Terceirona, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.