Paulinho Curuá confia em sequência positiva do Remo fora de casa: ‘Temos uma equipe bem preparada’

O Clube do Remo está vivendo um momento de alívio na Série C do Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 1 a 0 em cima do Ypiranga-RS, pela 9ª rodada da competição, a equipe azulina espera manter a sequência na próxima rodada, onde vai visitar o ABC-RN, na segunda-feira (24/6).

Em entrevista nesta quarta-feira (19/6), o meia Paulinho Curuá falou sobre o momento mais tranquilo que o Leão tem vivido após a vitória.

“Uma vitória traz uma semana tranquila, traz o torcedor para o nosso lado e a gente só tem a crescer e evoluir quanto a isso porque a importância da torcida estar junto é muito grande, a gente evolui muito e cresce diante de qualquer adversário. É muito importante até pro ambiente se manter tranquilo, ter a semana boa, a cabeça boa pra trabalhar, pra desenvolver. Tendo isso aí a gente tem tudo pra sair com bons resultados dos jogos”, disse o jogador.

VEJA MAIS

Desde a chegada do técnico Rodrigo Santana, Curuá tem tido mais oportunidades em campo como titular. Para o meia, a oportunidade é necessária para ele desenvolver seu jogo em campo.

“Acredito que todos os jogadores precisam de uma sequência de jogos pra tentar desenvolver o seu trabalho da melhor forma. Eu tô tendo essa sequência de jogos aí com o professor, claro que tem uns que criticam os que falam bem, mas normal, sempre vai ter isso. A gente tem que ter a cabeça boa, no lugar e tentar desenvolver o seu trabalho da melhor forma, e assim consequentemente vai estar ajudando o clube, ajudando os companheiros pra sair com os resultados positivos”, explicou.

O jogador acredita que, apesar do elenco do Remo estar confiante na vitória contra o próximo rival, o ABC-RN, a partida vai ser difícil já que a equipe potiguar está em busca de uma vitória para subir na tabela da Terceirona, enquanto o Leão busca integrar o G-8 para ter chances de se classificar para a segunda fase da competição.

“Sabemos que vai ser um jogo difícil, que eles precisam da vitória, precisam do resultado. E a gente também, porque precisamos entrar entre os oito, e a gente está trabalhando muito. Vamos precisar estudar bastante o adversário para ver onde são os pontos fracos deles e os positivos, para que a gente saia com bons resultados de lá também. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. E eu acredito que a gente tem uma equipe bem preparada para chegar lá e voltar com resultado positivo”, finalizou.

O Remo enfrenta o ABC-RN na próxima segunda-feira, a partir das 20h, no Estádio do Frasqueirão, em Natal (RN). A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.