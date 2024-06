Remo solicita à CBF mudança de data para jogo na Série C e pedido conflita com partida do Paysandu

O Remo joga o próximo dia 24 fora de casa contra o ABC-RN, pela 10ª rodada da Série C. O Leão só voltará a jogar em Belém, pela 11ª rodada, contra o Ferroviário-CE. O jogo está marcado para o dia 1º de julho, uma segunda-feira. Mas a diretoria do Remo solicitou mudanças em relação ao jogo. A primeira é o local, saindo do Baenão e indo para o Mangueirão. E a segunda na data, porém, a data pedida pela diretoria do Remo conflita com o jogo do Paysandu, seu maior rival, na Série B. A informação foi confirmada por uma fonte do clube ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

A diretoria do Remo solicitou ao Mangueirão a mudança de local para o jogo diante do Ferroviário-CE, pela 11ª rodada. A partida seria no Baenão, como o clube vem fazendo no decorrer da Terceirona, porém, com a solicitação de mudança de local, foi também a mudança de data e consequentemente horário. O jogo sairia da segunda-feira (1º de julho) e iria para o dia 30 de junho. Porém, a solicitação feita pelo clube remista, conflita com o dia do jogo do Paysandu. Neste mesmo dia, o Paysandu recebe em Belém o Operário-PR, em jogo marcado para às 16h, na Curuzu.

Tradicionalmente por conta de questões de segurança, Remo e Paysandu não jogam no mesmo dia em Belém, tanto por campeonatos estaduais, quanto em competições nacionais. A solicitação foi feita à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que irá decidir em breve se acata o pedido remista e troca o dia da partida do Paysandu, ou se mantém a data já prevista para o Leão jogar.

Na Série C, o Remo atualmente figura na primeira página da classificação. O Leão Azul é o 10º colocado com 10 pontos e se afastou da zona de rebaixamento e começa a pensar no G-8 do Brasileiro e está há dois pontos do grupo que se classificam para o quadrangular decisivo da Terceirona.