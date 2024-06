Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o CRB; veja valores

Os ingressos para o próximo jogo do Paysandu em Belém válido pela Série B do Brasileirão, já estão disponíveis aos torcedores do Papão. A equipe bicolor terá pela frente o CRB-AL no próximo dia 18 de junho, às 21h30 no Estádio da Curuzu. A diretoria iniciou as vendas com um lote promocional.

A Fiel terá a oportunidade de reencontrar o Paysandu na Série B, diante do CRB. Os bilhetes para o jogo já estão disponíveis no preço de R$30 a arquibancada, em um lote promocional. Já o setor de cadeira custará o valor de R$120. Os bilhetes podem ser adquiridos em todas as lojas do clube espalhadas por Belém e Região Metropolitana, além de ter a comodidade de comprar de forma online pelo site do IngressoSa.

Antes de pegar o CRB, o Paysandu terá pela frente o Ituano-SP, neste sábado (15), fora de casa, pela Série B. É um “jogo de 6 pontos”, já que o time paulista está há dois pontos do Paysandu e dentro da zona de rebaixamento.

Veja os locais de venda de ingressos do Paysandu x CRB

Loja Lobo – Sede social

Loja Lobo - Estádio da Curuzu

Loja Lobo – Shopping Castanheira

Loja Lobo – Pátio Belém

Loja Lobo – Boulevard

Loja Lobo – Bosque Grão-Pará

Loja Lobo – Metrópole