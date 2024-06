Perseguição? Presidente do Paysandu é cobrado por funcionários de empresa particular e viraliza

Um vídeo do atual presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger, discutindo com funcionários de sua empresa particular viralizou nos grupos de aplicativo de mensagens nesta quarta-feira (12). Nas imagens, pessoas cobram o pagamento de salário. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Ettinger afirmou que o vídeo é antigo e que o assunto não tem ligação com o Paysandu. Porém, Ettinger atribui ataques que vem sofrendo de uma torcida organizada do clube.

“Esse vídeo é antigo, do início do ano. Foram problemas na empresa e não possui nada a ver com o Paysandu”, disse em entrevista à Redação Integrada de O Liberal e credenciou a suposta divulgação do vídeo por parte da maior torcida organizada do clube: “A Terror [Bicolor] está me atacando porque não pedi ingressos pra eles em Recife (PE) [para a partida contra o Sport-PE]. Nós abrimos mão da quantidade de 10% da capacidade do estádio, que é de direito. A opção de vender ou não os ingressos, não compete a nós”, disse.

A Terror Bicolor, que atualmente atende pelo nome de Torcida Bicolor, emitiu uma “nota de repúdio” contra o presidente Mauricio Ettinger, em seu perfil oficial no Instagram. A torcida classifica a atitude do clube em abrir mão dos ingressos como “revoltante” e “inadmissível”.

“A Torcida Bicolor vem a público repudiar veementemente a atuação isolada e desastrosa da diretoria do Paysandu, ao ponto de prejudicar um dos maiores espetáculos que é a nossa torcida em qualquer lugar do Brasil. A diretoria desastrosa do clube informou na estrada o ocorrido, e deixou sabendo que a torcida que sairia da capital paraense com dois ônibus cheios de bicolores e a mais de 3 mil quilômetros de distância, até a cidade de Recife/PE para serem surpreendidos com a restrição de ingressos para visitantes. A polícia local informou que isso foi um próprio pedido da diretoria do Paysandu, onde através de um ofício informou a exclusão de sua própria torcida ao estádio.

Um documento emitido pela Secretaria de Defesa Social Polícia Militar de Pernambuco, despachado pelo chefe da 3ª Seção/BP Choque, foi divulgado pelo perfil Museu do Paysandu, no X, antigo Twitter. Nele informa que o Paysandu “renunciou o direito de reserva de ingressos à sua torcida” e que o material das torcidas não seria autorizado a entrar ao estádio, já que não teria torcida visitante no jogo, apenas torcedores do Sport-PE.

Mauricio Ettinger é empresário, está com 65 anos e é formado em Engenharia Civil. O presidente bicolor é especialista em engenharia sanitária e atua no ramo de saneamento e meio ambiente. Natural de São Paulo, Ettinger está no seu segundo mandato à frente do Paysandu. Como presidente bicolor, o dirigente conquistou dois títulos estaduais, duas Copas Verde, além de ter conseguido o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.