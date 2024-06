Goleiro admite Paysandu em má fase na Série B e cria alerta: ‘Não pode empurrar com a barriga’

O goleiro Matheus Nogueira foi o responsável para dar explicações à torcida após a derrota do Paysandu para o Sport-PE, pela 9ª rodada da Série B. Nesta quarta-feira (12), dia que a equipe se reapresentou ao treino, o arqueiro admitiu que o Papão não estava nos melhores dias diante do Leão da Ilha. Além disso, ele disse que o elenco não pode mais "empurrar com a barriga" a falta de resultados positivos na Segundona.

"Em relação ao jogo estávamos diferentes. Com a bola a gente não se comportou como de costume e o posicionamento do Sport fez com que a gente baixasse as linhas e não tivesse a bola no pé. Não podemos empurrar mais com a barriga. Quanto antes a gente conseguir manter uma regularidade, melhor. Lamentamos os pontos perdidos em casa e sabemos dos objetivos do clube no ano. Quanto antes a gente vencer será melhor para a gente e para o clube", disse Matheus.

A regularidade, inclusive, é o ponto-chave, segundo o goleiro, para se obter sucesso na Série B. Segundo ele, a atual edição do torneio tem sido uma das mais equilibradas dos últimos anos.

"Tirando o ano passado, que tinham vários times disputando o acesso até a última rodada, acho que essa edição é uma das mais equilibradas. Na terça, o Mirassol, com dois a menos, venceu o Goiás, que é favorito. O Santos teve três derrotas. Então, a gente sabe que para se dar bem na Série B tem que ter isso: regularidade. O time que errar menos vai brigar lá em cima, não tem para onde fugir", explicou.

Próximo compromisso bicolor aumenta responsabilidade

A próxima oportunidade que o Paysandu terá de conseguir três pontos a mais na classificação será neste sábado (15), às 18h, diante do Ituano-SP, no estádio Novelli Júnior, no interior de São Paulo. Sobre a partida, que terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com, Matheus disse que espera um adversário qualificado.

"A cada jogo que fazemos vamos com força total. Sei que o Ituano briga na parte debaixo da tabela, mas essas questões não têm que serem pensadas na hora que entramos em campo. Na hora que a bola rola tudo é igualado e temos que pensar unicamente na vitória. Eles têm qualidade e, portanto, temos que entrar com força total para não sermos surpreendidos", finalizou o goleiro.