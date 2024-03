Preço do estacionamento é maior que ingresso para Tuna x Remo; clubes explicam situação

Tuna x Remo se enfrentam hoje (28), às 20h, no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraense. Muitos torcedores reclamaram do valor cobrado pelo estacionamento do Mangueirão e citam que o preço é maior que o valor do ingresso da partida. Remo e Tuna respondem questionamento.

O torcedor que for acompanhar o clássico entre Tuna x Remo, pagará o valor de R$30 pelo ingresso de arquibancada ou R$50 na “casadinha” feita pelos clubes, em que o torcedor poderá assistir os dois jogos (hoje e domingo). Já o bilhete de estacionamento custa R$40 no site, mais R$4 de taxa, totalizando R$44 para estacionar seu veículo no Mangueirão.

Posicionamento

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo e a Tuna, para esclarecimentos sobre o preço adotado para o estacionamento.

Leão Azul

O Remo informou que o mando de campo desta partida é a Tuna Luso Brasileira que não possui responsabilidade sobre o estacionamento do Mangueirão.

Águia do Souza

Já o diretor de futebol da Tuna, Eder Pisco, informou ao O Liberal que existe um alto custo no serviço prestado de estacionamento, que é terceirizado.

“[O preço do estacionamento é pelo] custo alto, como seguro, serviço e etc. Não tem lucro, só despesa a ser paga diante da demanda projetada. Já roubaram um carro lá, quem paga? A empresa”, disse.

Transmissão

Tuna x Remo entram em campo às 20h desta quinta-feira (28), no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.