Tuna Luso encara o Clube do Remo em busca de vaga na grande final do Parazão 2024

O Campeonato Paraense 2024 está se aproximando do fim, e a Tuna Luso quer a vaga na grande final. No entanto, antes disso, a equipe cruz maltina precisa enfrentar o Clube do Remo na semifinal da competição, nesta quinta-feira (28), a partir das 20h, no Estádio do Mangueirão.

Em um retrospecto recente, desde que a Tuna voltou à elite do futebol paraense em 2021, as duas equipes tem números equilibrados em confrontos. Ao todo foram sete jogos, com duas vitórias para a Lusa, duas para o Leão e três empates. No último confronto, na quarta rodada da primeira fase do Parazão deste ano, a equipe cruzmaltina levou a melhor na casa do Remo, vencendo por 3 a 2.

No entanto, o momento é outro para o Clube do Remo. Embalado por vitórias e sob novo comando, com o técnico Gustavo Morínigo, o Leão chega confiante para brigar pela vaga na grande final, em busca de garantir vantagem antes da decisão. Em entrevista, o volante Jaderson destacou que o time é outro em relação ao primeiro confronto perdido.

“O time está se encaixando, se conhecendo melhor. Acho que já temos uma intimidade melhor entre os jogadores. Mudou muita coisa, o comando, alguns jogadores… Acho que estamos muito mais preparados do que na época do primeiro jogo com eles”, declarou o jogador azulino.

Já a Tuna chega para a semifinal confiante, após ter conseguido vencer o São Francisco, em uma virada, nos pênaltis nas quartas de final. O clube não conquista um título no Parazão desde 1988, e espera alcançar a vaga na grande final para tentar consolidar o retorno à elite do futebol.

A partida entre Tuna e Clube do Remo terá cobertura completa no portal OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance da partida, além da transmissão ao vivo pela Rádio Liberal +.

Ficha técnica

Campeonato Paraense - semifinal (ida)

Tuna Luso x Clube do Remo

Data: quinta-feira (28)

Hora: 20h

Local: Estádio do Mangueirão

Árbitro: Djonaltan Costa de Araújo

Assistentes: Acácio Menezes Leão e Luís Diego Nascimento Lopes

Tuna Luso: Iago Hass, Wander, Dedé, Marlon, Renan, Wesley, Jayme, T. Bagagem, Chula, Germano, G. Furtado. Técnico: Júlio Cesar Nunes.

Clube do Remo: Marcelo Rangel, Thalys, Ligger, Jonilson, Nattan, Henrique, Jaderson, Matheus Anjos, Sillas, Kelvin, Ribamar. Técnico: Gustavo Morínigo.