Volante do Remo ignora Re-Pa e pede empenho para decisão contra a Tuna

Nesta quinta-feira (28), o Clube do Remo começa a decidir a classificação para a grande final do Campeonato Paraense, contra a Tuna Luso Brasileira. Os dois times já se enfrentaram uma vez neste Parazão, com vitória cruzmaltina, ainda pela primeira fase. Desta vez, segundo o entendimento do volante Jaderson, o Remo tem outra postura e está empenhado em avançar para decidir o título estadual.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"A gente está pensando primeiro nos dois clássicos de agora, contra a Tuna. No próximo vamos pensar só depois. O momento é de focar nos jogos que começam na quinta-feira, para os quais estamos nos preparando", avisa. A depender da combinação de classificados, o Leão Azul pode enfrentar o Paysandu na final do estadual, além dos dois clássicos confirmados pela semifinal da Copa Verde.

VEJA MAIS

Voltando ao adversário da vez, Jaderson garante que o time é outro em relação ao primeiro confronto perdido. "É só ver a postura nos jogos. O time está se encaixando, se conhecendo melhor. Acho que já temos uma intimidade melhor entre os jogadores. Mudou muita coisa, o comando, alguns jogadores... Acho que estamos muito mais preparados do que na época do primeiro jogo com eles", comparou, evitando qualquer termo que abra margem ao favoritismo. "Para mim não tem vantagem. É o trabalho. Nos últimos jogos encaixamos muito bem, mas não existe vantagem para ninguém".

Para ele, o grande trunfo da equipe tem sido a constância em dois setores-chave: defesa e ataque. "Se você tem uma defesa bem consistente, vai ter um ataque também consistente. Temos um bom ataque e estamos conseguindo defender da mesma forma. Isso é fruto do trabalho que vem sendo feito pelo grupo", encerra. O primeiro duelo contra a Tuna será nesta quinta-feira (28), a partir das 20 horas, no Mangueirão. Já a volta será no dia 31, às 17, no mesmo local.