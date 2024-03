Adversária do Remo, Tuna tem no elenco 10 jogadores que já vestiram a camisa do Leão; veja a lista

A Tuna recebe o Remo nesta quarta-feira (28), às 20h, no Mangueirão, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paraense. A Lusa terminou a primeira fase à frente do Leão Azul e venceu o clássico contra o Remo por 3 a 2. A equipe cruzlamtina possui no elenco 10 jogadores que já vestiram a camisa do Leão na carreira.

O núcleo de esportes de O Liberal fez um levantamento e quase um time inteiro que hoje faz parte do elenco da Tuna, já vestiu a camisa do Remo. Muitos deles são crias das categorias de base do Leão Azul, sendo que alguns conquistaram títulos e acessos pelo Remo.

Veja a lista

Yan

Zagueiro Yan, 29 anos, foi revelado pelo Remo. Atuou no Leão em 2013, 2014 e 2015, conquistando o título da Coa Norte Sub-20, além de ter no currículo os títulos do Parazão nos anos de 2014 e 2015. Yan também fez parte do grupo azulino que conquistou o acesso à Série C, em 2015.

Zagueiro Yan surgiu na base do Remo (Marcelo Seabra / Arquivo OLiberal)

Marlon

Outro zagueiro que defendeu a camisa do Remo é Marlon. O jogador de 38 anos, atuou com a camisa do clube azulino em sete temporadas. Pelo Remo, Marlon conquistou os títulos do Parazão em 2022 e também da Copa Verde em 2021, além e ter sio peça importante no time do Remo que conquistou o acesso à série B em 2020.

Marlon atuou por sete temporadas no Remo (Igor Mota / O Liberal)

Jhonnatan

Volante Jhonnatan, de 32 anos, iniciou no futebol com a camisa do Remo. O jogador que rodou por vários clubes do Nordeste e também defendeu o Paysandu, subiu para o profissional em 2012 e foi campeão paraense com o Leão em 2014.

Jhonnatan (à esquerda) comemorando um gol com a camisa do Remo (Oswaldo Forte/ Arquivo O Liberal)

William Fazendinha

Meia William Fazendinha defendeu o Remo na Copa do Brasil Sub-20 em 2023. O jogador foi contratado pelo Leão apenas para a competição nacional.

Fazendinha jogou a Copa do Brasil Sub-20 pelo Leão (Divulgação / Remo)

Gabriel Vitor

O meia Gabriel Vitor, de 20 anos, é mais um jogador a iniciar no futebol com a camisa do Remo. O atleta foi revelado pelo Leão Azul e esteve no clube nas temporadas 2021, 2022 e início deste ano.

Pedro Henrique

Meia Pedro Henrique, também de 20 anos que atualmente defende a Lusa, vestiu a camisa do Remo na temporada 2022.

João Victor

João Victor, atacante de 29 anos, esteve no Remo em 2016 e 2017. Na primeira temporada o jogador fez seis partidas com a camisa do Leão e marcou um gol. Em 2017 esteve em campo cinco vezes e balançou a rede uma vez.

João Victor pela Série C de 2016 após marcar contra o River-PI, no Mangueirão (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Saint Clair

Atacante Saint Clair, de 18 anos, iniciou a carreira no Remo e nesta temporada acabou se transferindo para a Águia do Souza.

Saint Clair defendeu o Leão na base (Arquivo pessoal / Instagram)

Jayme

O atacante Jayme, de 31 anos, é cria do Remo e altamente defende a Lusa. O jogador iniciou a carreira no Leão e conquistou alguns títulos pela base. Em 2017 retornou ao Remo e, por dois anos seguidos, foi importante marcando gols que livraram o Leão do rebaixamento para a Série D.

Jayme (á esquerda) em treinamento no Baenão na temporada de 2017 (Fábio Will / Remo)

Cearense

O centro-avante Leandro Cearense, atacante de 38 anos, vestiu a camisa do Remo nas temporadas 2013 e 2014. O jogador marcou 11 gols com a camisa do Leão e foi campeão estadual em 2014.

Leandro Cearense defendeu o Leão em duas temproadas (Tarso Sarraf / OLiberal)

Transmissão

Tuna x Remo se enfrentam no Mangueirão, nesta quarta (28), às 20h, no novo Mangueirão. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal + e também no lance a lance do Portal OLiberal.com.