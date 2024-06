CBF muda dia e horário de jogo do Remo na Série C do Brasileiro; veja a nova data

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou em seu site oficial, que a partida entre ABC-RN x Remo, válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, teve seu dia e horário alterados.

O confronto entre alvinegros x azulinos estava marcado para ocorrer no dia 26 de junho, uma quarta-feira, às 21h, no Estádio Frasqueirão, na cidade Natal (RN). Mas o jogo teve seu dia e horários alterados para segunda-feira (24), às 20h, sendo mantido o local. De acordo com o site oficial da CBF, a mudança ocorreu após pedido do ABC, clube mandante da partida e acatada pela instituição que comanda o futebol nacional.

O Remo é uma das equipes que mais investiu nesta Série C, porém, dentro de campo, não vem desempenhando um bom futebol. Atualmente na 13ª colocação na tabela com apenas 7 pontos em 21 disputados, o Leão Azul tenta se afastar da zona de rebaixamento e se aproximar do G-8. Já o ABC-RN é o 10º colocado com 9 pontos.

Mas antes de enfrentar o ABC, o Remo terá um compromisso em casa, no próximo domingo (16), às 16h30, no Baenão. A equipe paraense encara o Ypiranga-RS, pela 9ª rodada e precisa vencer para se manter na briga por uma vaga na próxima fase da Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.