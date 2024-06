Presidente da FPF não crava qual será quarto paraense na Copa do Brasil 2025: 'CBF avalia teses'

A disputa entre Águia de Marabá e São Francisco pela quarta vaga do Pará na Copa do Brasil de 2025 parece estar distante de ser definida. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, nesta terça-feira (4) e apurou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avalia dos pareceres enviados pelos clubes. Apesar disso, ainda não há um prazo para a manifestação da entidade.

"Uma coisa é certa: duas vagas são via Parazão e outra pela Copa Grão-Pará. No entanto, como essas vagas do estadual serão preenchidas gera discussão. Existe uma tese que favorece ao São Francisco e outra que favorece o Águia. Como a competição é da CBF, eles que tem que decidir. Não há um prazo para que essa decisão seja divulgada, mas acredito que será em breve", disse Gluck Paul.

VEJA MAIS

Questionado sobre o mérito das teses, o presidente da FPF preferiu não se pronunciar. Segundo ele, os argumentos apresentados pelas equipes são complexos e qualquer "simplificação" sobre o assunto seria imprudente.

"As teses são grandes e profundas. Cada clube fez um parecer sobre o caso e mandou para a CBF. Esses documentos, inclusive, que estão sendo avaliados. São muitos elementos complexos em jogo. A úncia certeza que tenho sobre esse assunto é a que a decisão da CBF será justa e transparente", explicou.

Entenda o caso

A possibilidade de uma vaga-extra para o Pará na Copa do Brasil de 2025 surgiu após a conquista da Copa Verde pelo Paysandu. Com o título, a equipe garantiu um lugar na terceira fase do torneio nacional do próximo ano, permitindo ao estado indicar mais um representante para a primeira fase da competição.

A dúvida recai sobre qual equipe paraense herdará essa vaga-extra. Em 2024, a FPF implementou um novo formato de competição estadual, no qual a terceira vaga na Copa do Brasil foi destinada ao campeão da Copa Grão-Pará, torneio disputado pelas equipes eliminadas nas fases finais do Campeonato Paraense. A Tuna Luso venceu o São Francisco na final e garantiu sua participação na Copa do Brasil de 2025.

Com isso, com o título do Paysandu na Copa Verde, a tendência seria que a vaga-extra fosse atribuída ao Águia de Marabá, melhor colocado na classificação geral do Campeonato Paraense de 2024. No entanto, a FPF decidiu consultar a CBF para ratificar a classificação do Águia de Marabá, buscando assegurar segurança jurídica e evitar que o São Francisco, vice-campeão da Copa Grão-Pará, reivindique a vaga.