Copa do Brasil: Águia de Marabá não suporta pressão e acaba eliminado pelo São Paulo

Lutando contra as piores adversidades que por vezes ocorrem no futebol, o Águia de Marabá foi valente o quanto pôde, mas acabou sucumbindo ao poderio técnico do São Paulo, que marcou duas vezes e venceu o Azulão por 2 a 0, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, em partida disputada na noite desta quinta-feira (23), no estádio Morumbis. Lucas Moura e Erick marcaram para o tricolor. No placar agregado, o São Paulo conseguiu ampla vantagem e encerrou o duelo com vitória por 5 a 1.

O Águia de Marabá, precisando vencer, até deu sinais de que poderia dar trabalho ao São Paulo. Começou a partida tocando bola, trabalhando passes no meio-campo e investindo em lançamentos na grande área. A primeira chance da partida foi do Azulão, logo aos três minutos, com Alan Maia e Guilherme. Na sequência o time ganhou escanteio que fora finalizado por David Cruz, passando perto da trave tricolor.

A partir daí o São Paulo começou a mostrar o cartão de visitas. Aos 12, Moreira acertou bom cruzamento da direita. A redonda passou pelo meio da área até André Silva. O meia, na frente do goleiro, mandou por cima do gol. Minutos depois foi a vez de Patryck assustar com um chute na trave. O domínio do São Paulo já era nítido, mas o Águia não vendeu barato, graças à estrela do goleiro Axel Lopes, mais uma vez gigante em campo.

Aos 18, Galoppo recebeu dentro da área e finalizou para a primeira defesa. Na sobra de bola, André Silva tentou duas vezes e Axel Lopes operou um milagre, tirando as duas tentativas, em um lance que rendeu até a análise do VAR, que não identificou o gol tricolor. A pressão dos donos da casa persistiu até os 35, quando, finalmente, o arqueiro do Águia não pôde aprontar das suas. Erick invadiu a área e foi derrubado por Júnior Dindê. O árbitro assinou a penalidade, convertida por Lucas, abrindo o placar para o tricolor.

O domínio dos donos da casa simplesmente encurralou o Águia no campo defensivo. Com um time tecnicamente muito superior, ficou difícil segurar o ímpeto adversário. Aos 43 veio o segundo, quando o zagueiro Ferraresi recebeu boa bola de Erick na direita e colocou na cabeça de Erick, ampliando o placar para 2 a 0, resultado que definiu o primeiro tempo.

Na volta do intervalo o domínio tricolor foi mantido. Logo aos cinco minutos Nestor cruzou para a área do Águia, Axel rebateu e Galoppo ficou com a bola, mas o chute acabou passando por cima da trave. Enquanto o Águia tentava investir sobre a área do São Paulo, o adversário continuava mantendo a constância ofensiva. Aos 18, Lucas cobrou na primeira trave, e Galoppo cabeceou com perigo para o gol e, novamente, Axel Lopes fez grande defesa.

Em uma das poucas investidas do Águia, aos 26, Dindê aproveitou uma sobra de bola pela esquerda e finalizou no gol, direto para fora. Na reta final da partida, Axel fez outra bela defesa ao impedir o terceiro, desta vez de Ferreirinha, após cruzamento de Ferreira. Na sequência o arqueiro reclamou de dores, mas seguiu até o fim da partida, fazendo outras grandes defesas aos 44 e 46. O São Paulo ainda fez o terceiro com Juan, mas a arbitragem anulou após consulta ao VAR. Mesmo com a derrota, o camisa 1 se impôs em campo e representou com valentia o Águia de Marabá, que deixou a Copa do Brasil maior do que entrou.

Ficha Técnica

Data: quinta-feira (23/5)

Hora: 21h30

Local: Estádio Morumbis, em São Paulo

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Fernanda Kruger (FIFA/MT)

Cartões Amarelos: Wender (Águia)

São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Lucas (Luciano), Gallopo (Alisson), Nestor (Rodriguinho); L. Gustavo, André Silva (Juan), Moreira; Ferraresi, Erick (Ferreira) e Patryck.

Técnico: Luis Zubeldía

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Davi Cruz, Caíque Baiano, Junior Dindê (Mariano); Wender, Hitalo (Pablo), Patrick (Kaique), Alan Maia (Daelson); Braga e Guilherme (Soares).

Técnico: Glauber Ramos