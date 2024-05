Presidente do São Francisco estipula data para solução de impasse da Copa do Brasil: 'até sexta'

São Francisco e Águia de Marabá enfrentam um impasse pela possível vaga-extra do Pará na Copa do Brasil de 2025. O presidente do Leão Santareno, Valdir Matias, afirmou que o clube aguarda uma decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre os representantes do estado no torneio. Matias espera que a definição ocorra até a próxima sexta-feira (31).

"A decisão dos classificados, pelo visto, será da CBF. Estamos esperando uma manifestação da entidade até sexta-feira, depois da final da Copa Verde", declarou o presidente do São Francisco.

A possibilidade de uma vaga-extra para o Pará surgiu devido à provável conquista do Paysandu na Copa Verde. Caso se confirme, a equipe garantirá um lugar na terceira fase da Copa do Brasil de 2025, permitindo ao estado indicar mais um representante para a primeira fase da competição.

A dúvida recai sobre qual equipe paraense herdará essa vaga-extra. A Federação Paraense de Futebol (FPF) busca confirmação junto à CBF sobre o critério de escolha.

Em 2024, a FPF implementou um novo formato de competição estadual, no qual a terceira vaga na Copa do Brasil foi destinada ao campeão da Copa Grão-Pará, torneio disputado pelas equipes eliminadas nas fases finais do Campeonato Paraense. A Tuna Luso venceu o São Francisco na final e garantiu sua participação na Copa do Brasil do próximo ano.

Com isso, caso o Paysandu confirme o título da Copa Verde, a vaga-extra deverá ser atribuída ao Águia de Marabá, melhor colocado na classificação geral do Campeonato Paraense de 2024, depois de Paysandu, Remo e Tuna Luso, já classificados para a competição nacional.

No entanto, conforme apurado pela reportagem de O Liberal, a FPF decidiu consultar a CBF para ratificar a classificação do Águia de Marabá, buscando assegurar segurança jurídica e evitar que o São Francisco, vice-campeão da Copa Grão-Pará, reivindique a vaga.