David Cruz grava vídeo explicando a recusa para troca de camisa com jogador do São Paulo; assista

Assim que o duelo entre São Paulo e Águia de Marabá encerrou, com a vitória do tricolor por 2 a 0, pela terceira fase da Copa do Brasil, uma cena inusitada chamou a atenção de todos pela espontaneidade dos envolvidos. O atacante do São Paulo, Rodriguinho, se dirigiu até David Cruz, do Águia, no intuito de fazer a tradicional troca de uniformes, mas a resposta inesperada do atleta acabou pegando a todos de surpresa.

Cruz alegou que não poderia retribuir a gentileza por ter apenas um uniforme. Mesmo com a recusa, o jogador do São Paulo entregou a camisa. Rapidamente a cena viralizou e o jogador acabou por gravar um vídeo nesta sexta-feira (24/05) explicando a situação.

"Sempre viajamos com um jogo de cada camisa. E como estávamos com três jogos fora de casa, a gente não podia ficar sem esse material. Agradeço muito ao Rodriguinho que entendeu a situação e me presenteou com a camisa", explica o atleta.

O São Paulo controlou o jogo no Morumbi do início ao fim e venceu novamente, mesmo com mudanças na equipe. Os gols da vitória por 2 a 0 foram marcados no primeiro tempo por Lucas, de pênalti, e Erick. Com o resultado, o São Paulo garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.